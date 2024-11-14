天兔颱風來襲 鐵、公路皆已設置緊急應變小組

天兔颱風來襲，氣象署14日清晨5時30分發布天兔颱風海上颱風警報，為因應颱風，公路局、台鐵公司、航港局皆已做好因應措施並成立緊急因應小組。

公路局指出，依最新情資顯示，未來於14日起逐漸受外圍環流影響，東北、東、南部有局部豪雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布預警警戒作為。為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台8線(中橫公路東段)、台9線(蘇花公路)、台9丁線(蘇花公路) 、台9線(南迴公路)、台11線(東部濱海公路)、台20線(南橫公路東段)，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

台鐵公司指出，基於東部及南部都可能會在暴風圈範圍內，各地均有大雨、豪雨發生機率，鑑於0403地震過後，鐵路邊坡有可能土石鬆動，地質敏感脆弱地區更應提高警覺，已請各單位預先做好風險管理。 並已於113年11月14日5時30分成立緊急應變小組，指揮北中南東區營運處做好防颱整備，整備項目如下：針對可能影響行車安全之易致災路段進行監測，包括定期路線巡檢、橋梁與與隧道檢修、邊坡監測等。

台鐵指出，各單位針對轄內低窪地區、易淹水地區、鄰河地區、山坡地區、地質脆弱敏感地帶、水閘門等有可能造成災害地區加強防範及各項防汛檢查。各單位轄區施工中之工程派員加強巡查，落實災害風險管理，研擬預防措施，由巡查人員及管控人員簽名並陳主管核閱，以落實行車安全。

各單位主管善用中央氣象署為本公司客製化之「QPEPlus新一代劇烈天氣監測系統」與臺大天氣團隊之「113年災害性氣象資訊分析研判計畫LINE群組」掌握即時天氣資訊，啟動水情監控機制，並監控重點路段與橋樑之時雨量，若有異常，立即通報行控處監控台與相關工務單位處理。

臺鐵公司已設「落石告警系統」路段，特別是北迴線易致災路段，已請相關單位落實監控，各單位也加強與水保署及公路局區域聯防，特別是土石流潛勢溪流區域，當發生異常時，立即採取應變措施，確保行車安全。為確保執勤同仁巡查與搶修安全，已請各單位主管善用災害防救科技中心開發之「落雨小幫手」，同仁於出勤巡查或搶修前事先了解未來2小時內天氣狀況。

另外，在離島方面，航港局則表示，受天兔颱風影響，今日(11月14日)共有1航線，計2航次停航，包括富岡-綠島：部分停航（停航2航次、開航3航次）。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島