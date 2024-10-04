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颱風山陀兒重創高屏累計29萬戶停電 台電動員606人搶修復電逾8成

中央社／ 台北4日電
颱風山陀兒重創高屏地區，累計停電戶數逾29萬。聯合報記者劉學聖／攝影
颱風山陀兒重創高屏地區，累計停電戶數逾29萬。聯合報記者劉學聖／攝影

颱風山陀兒重創高屏地區，累計停電戶數逾29萬。台電表示，目前已復電逾8成，但強風暴雨不僅導致大量配電線路斷裂，部分區域還因路樹倒塌和鐵皮屋板壓在線路上，使得搶修難度大增，已動員606人全面投入搶修工作。

台電晚間發布新聞稿表示，自昨天起便持續跨區增援，並與地方政府及相關單位緊密合作，全力投入搶修，以縮短復電時間。

截至今天下午6時，累計高屏地區停電戶數達29萬4625戶，經全力搶修後已恢復逾8成，目前尚有5萬3923戶等待復電，都會及平地區域力拚今晚復電。

台電指出，颱風因移動緩慢，且長時間滯留南部，後因登陸17級強風導致災情於短時間內驟增，造成大範圍樹木倒塌壓斷或電桿傾倒。以屏東地區統計為例，有斷線91處、斷桿9支、電桿傾斜45支、樹木傾倒壓線83處、鐵皮及招牌外物飛落碰觸桿線130處。

另外，高雄林園、小港等多處亦有嚴重的路樹壓倒電桿的情況，台電必須先移除倒塌樹木，才能進行線路修復，更導致搶修耗時。其中，電桿斷裂的情況，需重建電桿後才能進行線路配置，延長搶修時間。

此外，電桿或路樹傾斜，也妨礙工程車前進，增加搶修的挑戰。

台電表示，搶修過程中也遭遇沿海地區淹水封路，以及山區發生道路土石崩落的狀況，僅能以人力徒步或小型車輛進入災區查修，大型車輛及機具無法進入，台電也派搶修人員繞道利用各種小徑進入災區查修，並持續與相關單位通力合作，待障礙排除、道路搶通後，即往前推進搶修，路通到哪就搶修到哪。

台電指出，為加速高屏地區的復電時效，台電自昨天已調派北部及東部縣市人力，並於晚間陸續投入搶修作業，今天盤點各地搶修進度及資源，一早再加派中部及南部縣市人力，下午再徵調嘉義、新營及台南等鄰近區處南下支援，加上高屏地區自有工班，統計全台動員共97班606人，全面投入搶修工作。

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