山陀兒風災後 陳世凱：高速公路邊坡總體檢

山陀兒颱風全台災情頻傳，民進黨立委李昆澤今天要求交通部災後應進行鐵公路安全檢視，交通部長陳世凱表示，全台公路系統有定期邊坡檢視，颱風後高速公路邊坡會做總體檢，外界關切東部的鐵公路，交通部分別與氣象署、農業部及水利署就上、中邊坡均建立告警系統。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長，赴立法院進行施政報告並備質詢。

山陀兒颱風重創南部，李昆澤質詢時向國防部請命，要求調派大型車輛及機具搶修高雄，不要受到樹木倒塌阻礙交通便利，妨礙市民正常生活。

國防部長顧立雄表示，他一直在跟國軍八軍團保持聯繫，只要地方政府提出需求，國防部盡量就會加派。

李昆澤提及，台20線明霸克露鋼便橋又被沖毀，何時可以復原。交通部長陳世凱回應，盡量趕在明天晚上6時之前，完成人車都可以通行。

至於供水及供電部分，經濟部長郭智輝答詢李昆澤何時可以恢復水電時表示，經濟部目標是定在今天晚上12時前完成。

此外，李昆澤也關切全台鐵公路系統在災後的安全檢視，陳世凱說明，全台公路系統都有定期的邊坡檢視，高速公路的邊坡災後會做總體檢。鐵公路部分，大家比較擔心是東部，尤其在403花蓮地震後，邊坡非常鬆動，交通部與氣象署合作建置一套系統，針對最上邊坡進行氣候管理，嚴重下雨時就會告警，中邊坡部分，交通部跟農業部、水利署合作建立告警系統，全台鐵公路聯防部分，交通部建置26處告警系統。

陳世凱強調，目前鐵公路聯防建立26處告警系統都已經完成，另外針對容易落石跟土石流建立8處阻隔及告警系統，明年4月會完成，還會建置15處鐵公路危險路段的告警系統，明年中也會完成。