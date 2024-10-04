快訊

豪雨釀積淹水道路通行受阻 新北4行政區明天停班停課

山陀兒風災後 陳世凱：高速公路邊坡總體檢

中央社／ 台北4日電

山陀兒颱風全台災情頻傳，民進黨立委李昆澤今天要求交通部災後應進行鐵公路安全檢視，交通部長陳世凱表示，全台公路系統有定期邊坡檢視，颱風後高速公路邊坡會做總體檢，外界關切東部的鐵公路，交通部分別與氣象署、農業部及水利署就上、中邊坡均建立告警系統。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長，赴立法院進行施政報告並備質詢。

山陀兒颱風重創南部，李昆澤質詢時向國防部請命，要求調派大型車輛及機具搶修高雄，不要受到樹木倒塌阻礙交通便利，妨礙市民正常生活。

國防部長顧立雄表示，他一直在跟國軍八軍團保持聯繫，只要地方政府提出需求，國防部盡量就會加派。

李昆澤提及，台20線明霸克露鋼便橋又被沖毀，何時可以復原。交通部長陳世凱回應，盡量趕在明天晚上6時之前，完成人車都可以通行。

至於供水及供電部分，經濟部長郭智輝答詢李昆澤何時可以恢復水電時表示，經濟部目標是定在今天晚上12時前完成。

此外，李昆澤也關切全台鐵公路系統在災後的安全檢視，陳世凱說明，全台公路系統都有定期的邊坡檢視，高速公路的邊坡災後會做總體檢。鐵公路部分，大家比較擔心是東部，尤其在403花蓮地震後，邊坡非常鬆動，交通部與氣象署合作建置一套系統，針對最上邊坡進行氣候管理，嚴重下雨時就會告警，中邊坡部分，交通部跟農業部、水利署合作建立告警系統，全台鐵公路聯防部分，交通部建置26處告警系統。

陳世凱強調，目前鐵公路聯防建立26處告警系統都已經完成，另外針對容易落石跟土石流建立8處阻隔及告警系統，明年4月會完成，還會建置15處鐵公路危險路段的告警系統，明年中也會完成。

交通部 山陀兒颱風

延伸閱讀

山陀兒重創南部萬戶停電 郭智輝：今晚12時前全送電送水

【重磅快評】浮誇的部長與遭突襲的閣揆

楊瓊瓔促舊山線復駛經3任交長 陳世凱承諾再勘

賴總統監誓 陳世凱李逸洋李慧芝等人完成宣誓

相關新聞

山陀兒影響未歇 明仍有3航線、3航次交通船停航

山陀兒颱風已減弱，今、明仍影響部分海運，交通部航港局表示，今共有13航線、137航次交通船停航，預估明天仍有3航線、3航...

山陀兒重創南部萬戶停電 郭智輝：今晚12時前全送電送水

山陀兒颱風重創南部，經濟部長郭智輝表示，截至下午4時高雄有3萬6776戶未復電，力拚今晚8時復電是目標，「盼今晚12時前...

轟颱風假「毫無道理」 曹興誠：中共來襲更危險 難道軍警消在家躺平？

曹興誠以若是中共以武力犯台是否也該全民放假為例，認為其實像颱風、地震、洪水、乾旱都是天災，「中共武力來犯，或者第五縱隊在台灣發動暴亂，都是人禍。遇見這種天災人禍，我們應該全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？」。

基隆昨顯著降雨 專家也意外 今東北季風+山陀兒殘餘水氣 晚上才趨緩

山陀兒颱風今天清晨降為熱帶性低氣壓，正式結束颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，...

道路災情累計仍有4處 明霸克露橋明中午搶通人行便道

山陀兒颱風影響，交通部公路局統計，截至今天20時，預警性封閉1處路段、道路災阻2處路段、道路災情2處路段，其中，台20線...

山陀兒颱風影響未歇 台鐵平溪線1班次明停駛

山陀兒颱風今晨已減弱為熱帶性低氣壓，外圍環流仍帶來劇烈雨勢，台鐵公司表示，明天各級列車除平溪線4703次（菁桐=八堵間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。