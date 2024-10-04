工程會啟動山陀兒專案 加速地方公設復原

颱風山陀兒襲台引發災情，行政院公共工程委員會今天指出，為協助地方政府盡速進行災後搶修復建工作，請各地方政府核實匡列並針對災損金不足支應部分，盡速提送行政院，工程會將要求部會即刻審勘、加速審議。

因應颱風山陀兒襲台，工程會今天透過新聞稿指出，為協助民眾盡早回復原來生活，工程會依照「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」，啟動專案協助，各地方政府具有時效性的公共設施復建工程，可先行分批提報，讓實際施作與經費同時到位，以加速中央撥補及地方展開實質復原工作時程。

工程會還說，各地方政府正進行各項搶修、搶險工作，並陸續盤點各項公共設施損害及復原所需經費，而此災後搶修、搶險階段，地方應善用開口契約進行調度，如有特殊個案及需求，也可採取緊急採購方式加速各項工作進行。

工程會也表示，後續完整復建部分，地方政府應核實匡列，並針對災損金不足支應部分，盡速提送行政院，工程會將要求相關部會即刻審勘、加速審議。