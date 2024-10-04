山陀兒肆虐吹飛屋頂！專家揭颱風後必檢項目 最危險組合曝光

颱風山陀兒帶來許多災情，甚至有人屋頂被掀飛，災後除了清理家園，也應該確認房屋狀況是否潛在風險。專家提醒，若有主體結構外的構造，像是鐵皮加蓋、露臺、雨遮或掛在外面的冷氣架，都要特別留意是否有鏽蝕或結構不穩情形，千萬別放任不管，造成他人財產或生命損害時，得負起相關法律責任。

山陀兒颱風3日從高雄小港附近登陸，高雄港更一度測得史上最強17級強風，有網友在社群平台上分享家中的鐵皮屋頂整片被吹飛，畫面令人怵目驚心。究竟颱風過後，民眾可以如何觀察自家建築結構是否安全？

建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，颱風天屋頂被吹走，代表結構本身不穩，尤其是以鐵皮搭建，更應該特別注意，其中又以「鐵皮屋屋頂搭配磚牆」最危險，因為磚牆遇到地震會裂開、倒塌，鐵皮屋頂遇到颱風也會被吹飛。

戴雲發提醒，家裡若有往外搭出去的陽台、露臺、雨遮，以及掛在外面的冷氣鐵架都要特別注意，是否因為年久失修出現鏽蝕情形，因為這些都是主體結構外的構造，可能當初施作價格較低，品質可能較差，雖然平常遮風避雨沒問題，但安全性就可能有疑慮。

網路上甚至傳出超商店員合力壓緊門框影片，但最終仍不敵強風，門框破裂全毀，戴雲發說，這就是有所謂的前兆，一定是店員看到玻璃及門框搖晃劇烈，感覺快被吹毀，才會趕緊合力緊壓，不然一般颱風來，符合規定的窗戶及房屋不至於摧毀得如此嚴重，就像是平常地震時，若別人家都沒什麼出現裂縫，只有自己家裂縫特別多，那就得注意。

戴雲發呼籲，若自家的違章建築倒塌、被吹掀，影響他人生命與財產，這類事件就不能推給天災，因為起因是屋主沒把自己家的結構顧好，也必須負起相關的法律責任。

另外，若想趁此時看屋的民眾，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也說，豪大雨對住宅是最大的考驗，特別是原本屋況不佳，重新裝潢過的物件，往往在大雨中原形畢露，利用颱風過後看屋，最好以未裝潢過的房子為主，如果以裝潢屋為首選，那最好選擇已經裝潢過一陣子的房子，更容易看出房屋本身的好壞，有效降低買到漏水屋風險。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則建議，颱風雨後賞屋，主要可以觀察陽台外推處、門窗接縫處、衛浴管線及陽台排水管等，若購買的房屋是最高樓層，則要注意天花板是否有漏水情形，並到樓頂觀察排水情形。