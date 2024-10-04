颱風山陀兒農損首報近千萬元 香蕉最大宗

曹興誠以若是中共以武力犯台是否也該全民放假為例，認為其實像颱風、地震、洪水、乾旱都是天災，「中共武力來犯，或者第五縱隊在台灣發動暴亂，都是人禍。遇見這種天災人禍，我們應該全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？」。

2024-10-04 08:53