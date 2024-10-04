颱風山陀兒農損首報近千萬元 香蕉最大宗
農業部今天發布颱風山陀兒造成農損首報，經彙整各縣市查報資料統計，全台農業產物估計損失新台幣967.1萬元，目前以香蕉損失462.3萬元為主。
農業部統計，農產損失估計967萬元，農作物被害面積232公頃，損害程度20%，換算無收穫面積46公頃。受損作物主要為香蕉，被害面積49公頃，損害程度28 %，換算無收穫面積14公頃，損失金額約462.3萬元。
其次是改良種芒果估計損失75.6萬元、大豆估計損失71萬元、高麗菜估計損失59.6萬元，以及番石榴估計損失57.7萬元等。
各縣市損失情況，農業部統計，依序為高雄市850.7萬元、屏東縣82萬元、苗栗縣30.9萬元，以及雲林3.5萬元為主。
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