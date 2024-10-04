颱風山陀兒警報解除 台澎海空交通陸續恢復

颱風山陀兒海上陸上颱風警報今晨5時許解除，澎湖對外交通在停航多日後，空中交通中午陸續恢復；海上交通的布袋馬公航線仍停航，高雄馬公航線的澎湖輪則啟動夜航疏運人貨。

澎湖航空站表示，颱風山陀兒過境期間，澎湖往台灣本島航線2日及3日的航班全部取消，有逾2000名訂位民眾取消，今天颱風減弱後，中午各航空陸續恢復飛航各航線，共計26航班2048座位數，疏運旅客往返，並視候補旅客，適時協調航空公司增加運能。

至於海上交通方面，澎湖島內的交通恢復，布袋馬公航線仍持續停航；航行高雄馬公航線的澎湖輪，今晚11時30分啟動夜航，目前訂位有284位，車位部分全滿。

澎湖海上交通受颱風影響已停航逾3天，縣內的商家、傳統市場或超市賣場，原有控儲的民生用品，除了乾貨外，其餘的生鮮或蔬果早已被搶購一空，今天海空交通陸續航行後，可望載來部分貨源，來紓緩市場或店面缺貨的窘境。