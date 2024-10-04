台鐵台東路段路基流失 南迴線折返營運、部分停駛
台鐵台東太麻里與知本間路段今天發生路基流失及土石流侵入，台鐵公司表示，南迴線上午起以折返方式營運，部分列車停駛。
台鐵公司發布新聞稿，南迴線太麻里與知本間K80+050至K80+070處路基流失、太麻里站有土石流侵入路線，上午8時42分起，順行306次折返回台東站、逆行301次折返回新左營站。南迴線列車順行行駛至知本站折返，逆行行駛至金崙站折返，上午9時30分起，啟動知本與金崙間公路接駁。
台鐵也停駛南迴線727次（潮州-台東）、708次（台東-新左營）、5899次（枋寮-台東）、5898次（台東-枋寮）。另外，深澳及平溪2支線也停駛。
台鐵說，今天台東往台北方向對號列車，全面開放發售站票。
台鐵說，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報，民眾所購買的各級列車車票，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
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