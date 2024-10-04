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颱風山陀兒破多項紀錄 發警報到登陸4天4小時最久

中央社／ 台北4日電

中央氣象署今天清晨解除颱風山陀兒上陸上颱風警報。氣象署預報中心主任陳怡良分析山陀兒破多項紀錄的特性指出，從颱風警報發布到登陸，長達4天4小時，創有紀錄以來警報最久。

根據氣象署的資料，9月29日上午8時30分，發布山陀兒海上颱風警報，9月30日凌晨2時30分，發布山陀兒陸上颱風警報，山陀兒颱風中心10月3日中午約12時40分在高雄小港登陸。

陳怡良今天上午在記者會說明，山陀兒從發布颱風警報到登陸，大約經過4天4小時，創下歷來登陸前警報最久的紀錄。

另外，山陀兒也是有紀錄以來，第2個在高雄登陸的颱風，第1個在高雄登陸的颱風，是47年前的賽洛瑪；不過，陳怡良說，若以10月在高雄登陸的颱風來說，山陀兒則是第1個。

山陀兒因行進速度非常慢，從警報發布到解除的颱風影響期間總雨量統計也很驚人，陳怡良說，台東利嘉林道1713.5毫米排名第1，其次是屏東大漢山的1570毫米、新北市瑞芳1067.5毫米及花蓮清水林道的907.5毫米。

陳怡良說，基隆雖未進入颱風暴風圈，但山陀兒的外圍環流，加上基隆地形因素，基隆市在10月3日的單日降雨量破紀錄，達408毫米；上一次基隆單日雨量最多是1980年9月23日351.3毫米。

因山陀兒從高雄登陸，在登陸前後，氣象署也針對高屏地區發布3次強風告警，並實際在高雄汕尾、仁武測到15級強風，屏東琉球嶼風力也達14級，東吉島、蘭嶼達12級，彭佳嶼11級，桃園新屋、台東成功與澎湖也測到10級強陣風。

部分民眾對這次各縣市放颱風假有不同聲音，有人認為，風雨並不大，根本無放假。

陳怡良說，山陀兒行進速度緩慢，路徑不易預測，這也是氣象署第1個舉行3次縣市連線會議的颱風，超過以往紀錄；不過，氣象因素只是地方政府考是否放假原因之一，地方政府會有其他防救災等考量。

山陀兒颱風

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