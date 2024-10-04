山陀兒中颱強度登陸 碰到山脈迅速減弱消散

中央氣象署今天清晨已解除颱風山陀兒海上及陸上颱風警報。氣象署說明，山陀兒昨天以中颱強度登陸台灣，之後碰到山脈，地形因素讓颱風在台灣上空迅速減弱並消散。

根據氣象署的觀測資料，山陀兒昨天中午約12時40分，在高雄小港登陸，當時是中度颱風強度，登陸後移動速度非常緩慢，直到昨天下午5時，減弱為輕度颱風，並緩慢往東北方移動。

氣象署說，山陀兒在台灣登陸後，因西南部地無屏障，加上走得非常慢，仍以颱風型態在台灣上空維持了一段時間，後來遇到山脈，地形因素讓颱風威力下降，暴風圈也不斷縮小，到今天清晨5時，颱風雲層結構迅速消散，並減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署說，山陀兒變為熱帶性低氣壓後，結構持續被破壞，到上午8時，已變成一般低氣壓。

氣象署2日就預報，山陀兒登陸後會快速減弱為熱帶性低氣壓，成為史上第2個消散在台灣上空的颱風。

根據氣象署的紀錄，在台灣陸地上減弱為熱帶性低氣壓的颱風非常少見，過去唯一一個「死」在台灣上空的是2001年的颱風潭美，當時潭美形成後向西北移動，在台東大武附近登陸，之後快速減弱為熱帶性低氣壓。