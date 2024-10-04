颱風假標準 卓榮泰盼氣象署精進中央地方合力檢討

颱風山陀兒來襲，颱風假標準引發討論。行政院長卓榮泰今天受訪表示，這是地方政府衡量各種狀況所做決定，但現在有更好的科技，希望交通部中央氣象署再精進，讓各地政府能取得更新、正確的資訊，中央地方可合力檢討。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於連放颱風假引起討論、放假標準是否應該調整等議題，作相關說明。

卓榮泰說，這確實造成一些決定上的困難，不過大家可以回想，從20多年前、將近30年，放假機制都是地方政府衡量各地的風雨、交通、基礎設施的決定，且大多數時刻，都是以保障人民、財產安全為最大考量。

卓榮泰表示，不過現在有更好的科技，希望中央氣象署再精進，用科技、預測準確的方式，讓各地政府取得更進一步、更新跟正確的資訊，再依照各種條件，做出最正確的裁定（決定），這部分未來如何精進，中央跟地方可以合力檢討。