記者質疑預報不準…伍婉華歪頭變臉 黃暐瀚力挺：不用去怪罪氣象署

山陀兒颱風昨(3)日強風豪雨重創高雄，有記者在2日聯訪中央氣象署簡任技正伍婉華時，提問是否因為「風測專家」休假導致對風速預報不準，造成更多災害，讓伍婉華頓時歪頭變臉，反問記者：「什麼是風測專家？」由於記者提問不清，也未正面回答伍婉華的反問，掀起話題，讓資深媒體人黃暐瀚在節目中力挺「氣象女神」伍婉華，也認為山陀兒颱風實在詭異，不該怪罪氣象署。

記者提問伍婉華，指「傳說」此次山陀兒颱風來襲，氣象署的「風測專家」休假導致對風速級數預報不準，「延用前一天的資料」造成更多災害，伍婉華頓時歪頭變臉，並溫柔反問：「什麼是風測專家？」記者對伍的反問沒有正面回覆，僅稱有收到這樣的消息，伍婉華最終以「應該不容易」、「所有的狀況都是同仁一起討論颱風的狀況和大氣的狀況」、「我們都會用最新資料判斷」回答記者。

伍婉華在隔天的氣象預報中表示，氣象署內所有同仁在颱風警報一發布都是全員守在署內，直至颱風警報解除才會離開。

對此，黃暐瀚在政論節目《國民大會》中表示，這次氣象署的預報並沒有不準，大家不用去怪罪氣象署，並認為伍婉華是颱風預報方面最專業的專家，在台灣應該很少人沒有看過伍婉華；且氣象署是一個團隊，並非只有一個人。

黃暐瀚更猜測該名電視台記者可能是想問伍婉華，氣象署內是否有一位專門測風力的人未到班，「雖然不知道這個消息是怎麼來的，但伍婉華完全就是一臉問號」。黃暐瀚並認為，這次因為山陀兒颱風移動速度非常緩慢，「等半天都不知道它在幹嘛」這是事實，氣象署預報「沒有哪裡不準」。

事實上，現年57歲的伍婉華相當資深，有網友2日在PTT以「伍婉華怎麼還在做啊？」為題發文，引起熱議，不少人指出「氣象女神」聲音溫柔又漂亮，是「從小看到大」的專業預報員。