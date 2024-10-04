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颱風山陀兒警報解除 雙北等8縣市防大雨豪雨

中央社／ 台北4日電

中央氣象署觀測，今天清晨5時30分，解除颱風山陀兒海上陸上颱風警報，同時發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓環流影響，雙北等8縣市應防大雨、豪雨。

氣象署說，颱風山陀兒已於清晨5時，減弱為熱帶性低氣壓，中心近似滯留，目前在高雄東北方，向南緩慢移動。

氣象署發布8縣市大雨特報，受熱帶性低壓氣環流影響，基隆北海岸、台北市山區及台東縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、新北（雙溪）地區及高雄、屏東山區有局部大雨的機率，應注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區嚴防坍方、落石及土石流，低窪地區防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

氣象署提醒，台灣北部海面及台灣海峽風浪仍偏大，並有3至5公尺浪高，台灣附近各海面及離島仍有長浪，應避免前往海邊活動。

氣象署也發布陸上強風特報，馬祖及澎湖易有9至10級強陣風，台中至台南地區及新北至苗栗沿海空曠地區也有較強陣風。

山陀兒颱風

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