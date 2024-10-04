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轟颱風假「毫無道理」 曹興誠：中共來襲更危險 難道軍警消在家躺平？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為山陀兒颱風來襲，大台北地區只有零星雨勢和陣風，不少民眾趁颱風假到信義區逛街情景。記者林澔一／攝影
圖為山陀兒颱風來襲，大台北地區只有零星雨勢和陣風，不少民眾趁颱風假到信義區逛街情景。記者林澔一／攝影

颱風山陀兒來襲，造成全台各地連放颱風假情形，聯華電子創辦人曹興誠昨（3）日在臉書批評此舉「毫無道理」，否則若中共犯台是否也該全民放假，包括軍警消全部在家躺平，等待假期結束後直接進集中營或上刑場，也不再有班可上了。

曹興誠以「放假的商榷」為標題在「曹興誠 八不居士」臉書中批評，認為颱風假成了某些地方首長討好民眾的措施，乍看像是台灣獨創的規矩。

他也認為，看著民眾在明明無風無雨、甚至是萬里晴空的天氣卻放假，而出現KTV大排長龍，或到處吃喝玩樂，此一現象確實需要檢討。且因為颱風假與一般國定假日不同，是非預期性的，在沒有準備的情況下，「會給很多人帶來困擾和不便」；企業主認為的營運損失，「這種經濟上的理由比不上人身安全的重要」，導致此觀點容易被忽略。

他並以若是中共以武力犯台是否也該全民放假為例，認為其實像颱風、地震、洪水、乾旱都是天災，「中共武力來犯，或者第五縱隊在台灣發動暴亂，都是人禍。遇見這種天災人禍，我們應該全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？」

曹興誠以全民防衛韌性的觀點，來檢視是否該放颱風假這個問題。認為若社會面臨天災人禍時，全民如果能夠有組織、有紀律、有技巧地動員起來，便可將天災人禍的損失和衝擊減到最低。

回到企業檢討，曹興誠認為：「合理的作法，是完全取消颱風假」，至於個人是否需上班，可由個人改請事假處理，將是否允放颱風假的權利，交由個人或企業主自行因上班路況來決定，而非由政府統一作為。

曹興誠更認為，「中共來襲的時候，比颱風來襲更危險，是否大家更應該放假？」，這樣政府是否能依「民眾安全」為理由，讓包括軍警消在內的人員「通通在家躺平？」等台灣被「解放」、「安全」了，大家才出來？他表示，或許到時大家那時已不再有班可上，而是去上刑場，或進到集中營。

圖為台中市放颱風假，廣三SOGO正值周年慶，門口擠滿人潮。記者黃仲裕／攝影
圖為台中市放颱風假，廣三SOGO正值周年慶，門口擠滿人潮。記者黃仲裕／攝影

山陀兒颱風 曹興誠 颱風假

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