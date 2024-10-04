中彰澎脫離暴風圈 颱風山陀兒4日降為熱帶低壓

氣象署表示，輕颱山陀兒持續減弱，台中、彰化及澎湖也脫離暴風範圍，高屏地區、台東、基隆北海岸今晚仍要留意有局部短延時強降雨；預計明天山陀兒就會減弱為熱帶性低氣壓。

根據中央氣象署最新颱風警報單，輕颱山陀兒今天晚間11時中心位置在高雄的東北東方約40公里處，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

氣象署技正林秉煜表示，山陀兒強度明顯減弱、暴風圈縮小的趨勢，台中、彰化及澎湖已脫離暴風圈，陸上警戒範圍為雲林以南、南投、花東地區，另外仍針對新北市、基隆市發布降雨警戒；海上警戒區縮減為台灣海峽、台灣東南部海面及巴士海峽。

林秉煜指出，受到颱風及其外圍環流影響，今晚至明晨高雄市、屏東縣、台東縣、基隆北海岸有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣、台北市山區及新北市有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣、花蓮縣、新北市有局部大雨或豪雨。

林秉煜提醒，今晚新北至屏東、台東沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有10級左右強陣風，明天清晨到白天風力減弱，澎湖仍有10級左右強陣風，台中至台南沿海空曠地區及馬祖有9至10級強陣風。

林秉煜說，明天颱風會持續減弱成為熱帶性低氣壓，水氣仍在台灣上空，但整體降雨更緩和，也較局部、零星；週末轉偏東風，東半部天氣較不穩定；7日起東北季風報到，迎風面易有短暫雨，早晚氣溫偏涼。