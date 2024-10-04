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去年5天颱風假…南投仁愛鄉淪孤島 沒人笑得出來

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投仁愛鄉去年遭卡努颱風豪大雨強襲，災情嚴重。 聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
南投仁愛鄉去年遭卡努颱風豪大雨強襲，災情嚴重。 聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

南投縣仁愛鄉去年遭卡努颱風重創成孤島，風雨後路斷橋毀，連續停班停課五天，以三級行政區來說，是受颱風影響的最長天災假。當地居民表示，停班停課有其必要性，但當地沒人期待颱風假；縣府強調，放假天數多寡不重要，未釀災無傷亡才是重點。

去年八月的卡努颱風雖未登陸台灣，但外圍環流雨量驚人，仁愛鄉因豪大雨災情嚴重，台十四線、投八十三線等多處道路中斷，多個部落淪為孤島，因受創嚴重，縣府同月四日宣布全鄉停班停課，一連放五天假，當地卻沒人笑得出來。

「颱風假跟災害幾乎畫上等號，這裡沒人會期待。」當地鄉民說，山區不比平地，每次颱風來，全鄉的人都要繃緊神經，事前預防性的天災假很重要，災後放假復建更有必要性，但沒有人會期待放颱風假。

南豐村林姓居民說，山上的颱風假不是去KTV或看電影，要登記拿沙包堆在屋旁跟路邊，以防黃水泥流沖入家中，並按照公所指示清點存糧和物資；若受災，放假得清理滿目瘡痍的家園，身心俱疲。

山陀兒颱風

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