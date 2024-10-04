百貨KTV人潮塞爆 小攤商嘆「颱風假就是零收入」

山陀兒颱風讓全國各縣市至少放假兩天以上，三三會理事長林伯豐稱颱風假每天至少燒掉台灣三一五億產值，應該慎重。台北市長蔣萬安表示，宣布休假是讓民眾在家防颱，而非出門逛街，民眾還是必須嚴陣以待。

新北市經發局指出，停班停課是依照氣象署規定，參考民間天氣顧問公司評估，做綜合性考量，關於颱風天工業產值損失是否補償產業，是全國性問題，中央應有統一標準。

北北基桃二日因山陀兒颱風停班停課，白天風雨不明顯，百貨商場、ＫＴＶ人潮塞爆，傳統攤商卻等嘸人。桃園中壢觀光夜市主委鄒年炳說，放颱風假多半不敢做生意，就算擺攤，生意也不好，如果颱風假持續，影響生計就大了。

台南歸仁國中旁陳姓攤販主要做學生學前的早餐生意，他說，前兩天沒風沒雨，但因停班停課，已連三天沒學生上門，不但收入減少，一些不太能放的食材也不新鮮，「我們這種小本生意的攤商損失真的很大。」花蓮東大門攤商冒雨擺攤，也感嘆「颱風假就是零收入」。

連放兩天颱風假也讓團膳業者笑不出來，有團膳業者指出，依氣象署資訊，雙北未達放假標準，第一天根本不該放，批市府要停班課應考量所有人民利益，而非討好選民。業者批評，停班課影響民生，團膳準備的蔬果、肉類只能忍痛報廢，且颱風讓菜價飆漲，還要修改菜單，意外損失只能自己吞，颱風假讓全台團膳業者都開心不起來。

連休兩天颱風假，新北市土城工業園區仍有不少電子廠趕工上班；園區主任許雅美表示，就算放颱風假，有些業者不給薪，資方壓力較小。

五股家樂福家具行這兩天颱風假的家具成交組數成長一倍，總經理黃振昌說，員工颱風天上班較辛苦，除了該給的費用，公司會給伙食或交通等補貼。

蔣萬安說，市府放颱風假是以市民生命財產安全為考量，整體評估北北基桃四縣市共同生活圈，二日當天午後北部已有七到九級強陣風，山區達十一級，雨勢逐漸增強，晚間已傳零星災情，強風大雨下確實可能發生危險。他強調，北市平均白天有三五○萬人通勤通學，如果臨近縣市停課，但家長未停班，會造成很多家庭困擾，絕不能掉以輕心。