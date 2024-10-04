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颱風連假…打亂民眾就醫 醫師憂下周門診爆滿

聯合報／ 記者陳雨鑫賴昀岫／台北報導
山陀兒颱風移動緩慢，颱風連假造成各醫院連續停診兩天，部分醫院昨天有開設颱風門診，其他有需要就醫的民眾只能掛急診。記者胡經周／攝影
山陀兒颱風移動緩慢，颱風連假造成各醫院連續停診兩天，部分醫院昨天有開設颱風門診，其他有需要就醫的民眾只能掛急診。記者胡經周／攝影

山陀兒颱風移動速度緩慢，全國連續兩天停班停課，絕大部分醫院均休診，不少民眾抱怨，好不容易才順利掛號，或安排手術及住院，但醫院臨時休診，必須重新再來。這對醫師也是一大困擾，將有一兩周時間門診大塞車，病人難以消化。

受颱風影響，南部已連續停班停課三天，大部分醫療院所暫停看診，但少部分醫師擔心停診後的門診人數爆多，私下通知患者門診照常。部分醫學中心外科手術仍風雨無阻，北榮院長陳威明除了親自看診，在十月二日休假當天，就完成八台刀。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，台北地區連續放兩天颱風假，醫院停診兩天，預期下周門診量一定爆滿，原本平均一診五十至六十名患者，下周至少百人起跳，必須從早上工作到傍晚。

不過，仍有少數患者在放假前夕接到門診照常簡訊，台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道就是如此，他說，即使颱風放假，也不敢停診，每次門診一兩百名患者，停診一次，下周也看不完。院內許多醫師也是如此，在看診前一天，發送簡訊，告知患者「並未休診」。

肺癌權威台大副院長陳晉興指出，如果這周停診，下周就會很慘，他與醫療團隊溝通後，決定維持正常看診，因為有些患者開完刀回診拆線，有些癌友固定服用肺癌標靶藥物，一延就是七天，恐有不良影響。

台大大腸直腸外科主任梁金銅表示，自己一周一次門診，每次約收治一五○患者，只要院方詢問「颱風天是否開診？」他一定回答「風雨無阻」，不能延誤患者治療時程。昨天患者到診率七成，到中午十二時左右，仍有五十多名患者仍在候診。

台北榮總開設颱風特別門診，院長陳威明也名列其中，他表示，一定要診治完所有求診患者，十月二日還開了八台刀，不會因為颱風而停止外科手術，病人早已排好動刀時間，甚至先行住院，空腹灌腸，怎可讓他們繼續等下去。

健保署醫務管理組長劉林義表示，如慢性病連續處方箋領藥期間最後一天遇到風災停班，可在第一個上班日至藥局領藥。遺失健保卡者，仍可持慢箋至藥局，藥局會以例外就醫處理。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，最近幾天全國絕大部分醫療院所停診，高血壓等慢性病患如果藥物吃完，建議先到藥局買藥，出發前先致電或透過社群軟體，將處方箋拍照後傳給藥師，協助備藥，等風雨小一點，再至藥局領藥，以免白跑。

山陀兒颱風 醫師

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