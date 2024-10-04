山陀兒今轉為熱帶低壓 水氣仍多

山陀兒颱風昨中午登陸高雄小港，受到地形破壞影響，不到五個小時就減弱為輕度颱風。中央氣象署表示，山陀兒預計最快今上午變成熱帶性低氣壓，台灣上空水氣仍多、天氣不穩定，各地都有零星降雨。下周一今年首波東北季風報到，最低溫降至廿二度。

氣象署表示，山陀兒昨天下午五時卅分減弱為輕度颱風，截至昨晚八時卅分止，仍在屏東陸地上，暴風圈逐漸縮小，預估最快今上午八時、最晚下午二時於中部上空變成熱帶性低氣壓。

中央氣象署技正林秉煜表示，原先各國模式均預估山陀兒登陸後，會直撞中央山脈致其結構受到破壞，很快消散變成熱帶性低氣壓，但颱風登陸後，竟還能維持這麼清晰的颱風眼及旋轉結構，「這是很特殊的狀況」。

山陀兒昨為南台灣帶來驚人風勢，高雄港甚至一度觀測到十七級強陣風。林秉煜說，沿海地區風力會比市區大，氣象署設置的汕尾自動站觀測到十五級強陣風，雖已十分驚人，但不是歷史新高，一九七七年的賽洛瑪颱風當時觀測到十六級強陣風。

雨量部分，根據氣象署觀測，瑞芳站昨單日截至晚間九時止，累積雨量已達五九九點五毫米，全台之冠，其次是台東卑南鄉五一六毫米、屏東大漢山四九八毫米。

林秉煜解釋，颱風本身的環流再加上地形交互作用影響，為基隆北海岸帶來降雨，光是基隆昨單日雨量就超過三六三毫米，創四十四年來最高紀錄。

林秉煜表示，台中至台南沿海空曠地區、馬祖、澎湖今仍有九至十級強陣風。