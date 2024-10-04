蘇花崇德段土石流 明霸克露橋斷

受到颱風影響，東部、南部鐵公路都傳出災情，台九線崇德路段昨則再度發生土石流，所幸下午即搶通；台二十線明霸克露橋遭溪水沖毀河床便道，桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里再度成為孤島，預計十日搶通。

鐵路部分，台鐵北迴線和仁至崇德間昨因泥流溢流淹沒東正線軌道，造成路線中斷，所幸皆提前停駛，未造成傷亡。

山陀兒颱風為中南部及東部地區帶來劇烈風雨，公路局南區養護工程分局甲仙工務段長鄭敏華指出，明霸克露橋約五十公尺便道，昨天上午六時遭溪水沖毀，由於雨勢愈晚愈明顯，荖濃溪水不斷暴漲，人員機具都無法進場搶修，再加上台灣還未完全脫離颱風暴風圈，搶通時間要待雨勢趨緩或荖濃溪水稍退才可評估，若玉穗溪涵管還在，搶修時程就會比較快。

公路局東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍也說，昨上午蘇花崇德段上邊坡出現較大雨勢，人員完成路面巡查後，約六時廿三分，土石流瞬間落下，堆積土石約三千立方公尺，淹沒約一五○米長、十米寬道路。由於昨天土石流以塊石較多，像前幾日泥流會不間斷流下，清理速度較快，午後雨勢較為緩和後，約下午就搶通。

不過他也說，雖然當地降雨已趨緩，但有時雨勢下在一千公尺以上的上邊坡，即便平地沒有感覺，還是有風險，且連日雨勢導致邊坡含水量高，一旦降雨達臨界點，還是有邊坡滑落可能。

交通部民航局表示，國內線各航線將在中午前後陸續恢復營運。