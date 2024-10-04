聽新聞
0:00 / 0:00

蘇花崇德段土石流 明霸克露橋斷

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台9線蘇花公路164.4k崇德段昨天再度發生土石流，阻斷雙向交通，公路單位搶通，下午開放3時段通行。圖／公路局提供
台9線蘇花公路164.4k崇德段昨天再度發生土石流，阻斷雙向交通，公路單位搶通，下午開放3時段通行。圖／公路局提供

受到颱風影響，東部、南部鐵公路都傳出災情，台九線崇德路段昨則再度發生土石流，所幸下午即搶通；台二十線明霸克露橋遭溪水沖毀河床便道，桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里再度成為孤島，預計十日搶通。

鐵路部分，台鐵北迴線和仁至崇德間昨因泥流溢流淹沒東正線軌道，造成路線中斷，所幸皆提前停駛，未造成傷亡。

山陀兒颱風為中南部及東部地區帶來劇烈風雨，公路局南區養護工程分局甲仙工務段長鄭敏華指出，明霸克露橋約五十公尺便道，昨天上午六時遭溪水沖毀，由於雨勢愈晚愈明顯，荖濃溪水不斷暴漲，人員機具都無法進場搶修，再加上台灣還未完全脫離颱風暴風圈，搶通時間要待雨勢趨緩或荖濃溪水稍退才可評估，若玉穗溪涵管還在，搶修時程就會比較快。

公路局東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍也說，昨上午蘇花崇德段上邊坡出現較大雨勢，人員完成路面巡查後，約六時廿三分，土石流瞬間落下，堆積土石約三千立方公尺，淹沒約一五○米長、十米寬道路。由於昨天土石流以塊石較多，像前幾日泥流會不間斷流下，清理速度較快，午後雨勢較為緩和後，約下午就搶通。

不過他也說，雖然當地降雨已趨緩，但有時雨勢下在一千公尺以上的上邊坡，即便平地沒有感覺，還是有風險，且連日雨勢導致邊坡含水量高，一旦降雨達臨界點，還是有邊坡滑落可能。

交通部民航局表示，國內線各航線將在中午前後陸續恢復營運。

土石流 山陀兒颱風 明霸克露橋

延伸閱讀

颱風減弱 新北4日清晨開放水門上午起紅黃線禁停

山陀兒強襲！明霸克露橋遭沖毀中斷 公路局預估10日12時才可搶通

基隆凌晨土石流衝入民宅 劉世芳點名：基隆沒回報疏散撤離人數

山陀兒颱風緩步北上 瑞芳部分土石流災情傳出

相關新聞

山陀兒環流挾雨彈！16縣市豪雨特報 5地區超大豪雨夜襲

山陀兒颱風今下午轉為輕颱後，目前在屏東陸地上，近中心最大風速每秒25公尺，並以緩慢速度向西北進行，中央氣象署技正林秉煜指...

山陀兒肆虐 高雄貨櫃被吹飛、基隆雨量破紀錄

山陀兒颱風肆虐全台，強風豪雨不僅讓高雄港口貨櫃被強風捲飛猶如「玩樂高」般滾動，令人怵目驚心，小琉球中油加油站的加油機台更...

颱風連假…打亂民眾就醫 醫師憂下周門診爆滿

山陀兒颱風移動速度緩慢，全國連續兩天停班停課，絕大部分醫院均休診，不少民眾抱怨，好不容易才順利掛號，或安排手術及住院，但...

山陀兒明早減弱成熱低 風力減弱、下周迎第1波東北季風

山陀兒颱風今下午轉為輕颱後，目前在屏東陸地上，近中心最大風速每秒25公尺，並以緩慢速度向西北進行，中央氣象署技正林秉煜指...

高雄為何需連放4天颱風假？陳其邁全說了

山陀兒威力驚人，高雄市政府晚間宣布，明天繼續停止上班上課一天，從10月1日開始，高雄市已連放4天颱風假。市長陳其邁解釋，...

中彰澎脫離暴風圈 颱風山陀兒4日降為熱帶低壓

氣象署表示，輕颱山陀兒持續減弱，台中、彰化及澎湖也脫離暴風範圍，高屏地區、台東、基隆北海岸今晚仍要留意有局部短延時強降雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。