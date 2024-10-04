山陀兒肆虐 高雄貨櫃被吹飛、基隆雨量破紀錄

山陀兒颱風肆虐全台，強風豪雨不僅讓高雄港口貨櫃被強風捲飛猶如「玩樂高」般滾動，令人怵目驚心，小琉球中油加油站的加油機台更遭強風「連根拔起」倒在一旁，基隆、新北瑞芳也出現道路積淹水、民宅土石流等災情。

中央災害應變中心指出，截至昨晚間八時，全台有兩人死亡，一人失蹤，四九○人受傷。高雄、屏東、新北瑞芳區及花蓮秀林鄉和平村及大天祥地區，今持續停止上班上課。

山陀兒颱風昨中午十二時四分登陸高雄，高雄港二港口測得每秒五六點三公尺、十七級強風，創下測站最高紀錄，在強風吹襲下，高雄港第七貨櫃中心原本排列整齊的貨櫃被吹倒堆疊成山，第四貨櫃中心一座十五噸鐵架被強風吹倒，高雄港洲際二期西海堤也出現巨浪襲擊海堤的震撼畫面，前鎮漁港還有十九艘船隻斷纜。

小琉球加油機台 連根拔起

左營區大中路下午四時許則出現淹水災情，一整排車子幾乎滅頂，美術館豪宅區也淹水，高空看下去一片土黃色泥漿水。颱風也讓高雄大小環路及饋線跳脫近一四○條，導致高雄林園、大寮、鼓山、大社及旗津有十四萬戶停電。

台東全縣一萬餘戶停電，昨早太麻里鄉沙崙溪水暴漲，滾滾泥流溢流路面，並夾帶石塊衝向產業道路，造成一間農舍被泥石半掩埋；台東市建興里千歲橋潰堤，緊急撤離十多名居民。

屏東三萬多戶停電，小琉球中油加油站的兩個機台包括加油機、收費亭直接遭強風「連根拔起」，露出底下油管，讓民眾驚呼「太可怕」。

瑞芳昨單日雨量破五八三毫米，居全台之冠，大雨狂炸巷讓瑞芳老街火車站前淹大水，不少機車泡在水裡，有的淹進民宅內，民眾苦不堪言，直呼「太誇張，雨像用倒的。」

全台撤萬人 35萬戶曾停電

基隆河水位持續上漲，員山子今年第三度分洪，基隆單日雨量逾三六三毫米，更創下基隆測站自一九八○年來新高紀錄。基隆東信路一八○巷司法新村法院宿舍前晚約十一時，後方山坡土石流灌入民宅，高度及腰，導致大門無法開啟，一家五口緊急逃出。

基隆仁四路一處民宅凌晨二時許也發生後方土石滑落沖入廚房、陽台，並砸到瓦斯桶，現場瀰漫濃濃的瓦斯味，住戶回憶場景心有餘悸，「當時以為是打雷，一看嚇死了，土石已經堆到二樓。」

國家災害防救科技中心表示，從九月廿九日至晚間六時，台東太麻里降雨量累積達一六八四毫米，其次為台東縣金峰鄉一四九五毫米、屏東縣春日鄉一四四三毫米。

中央災害應變中心指出，全台十四縣市進行預防性疏散撤離，累計撤離人數一點一萬人，全國曾停電用戶數逾卅五萬，停水四十一萬戶。