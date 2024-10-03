北北桃4日正常上班上課 機捷巡軌後正常營運
桃園大眾捷運股份有限公司今天說，依颱風山陀兒最新動態，桃園市、新北市與台北市明天正常上班、正常上課，桃捷預計明天凌晨進行巡軌作業確認系統安全無虞後，全線正常營運。
桃捷公司表示，台北車站4日首班車將於上午6時發出；老街溪站4日首班車上午6時3分發出。直達車及普通車15分鐘班距，恢復行駛加班車，並維持平常日時刻表運行。
此外，台北車站及新北產業園區站預辦登機作業、沿線車站內販賣店等，桃捷公司說，都恢復正常服務。
桃捷公司提醒乘客，時刻表資訊可於桃捷公司官網或經「i搭桃捷」APP查詢，旅客如果有任何問題，也可在上午6時到晚間12時營運時間撥客服專線（03）286-8789。
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