快訊

美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

名嘴張友驊滑倒「頭部重創無意識」送醫急救

北市4日正常上班上課 紅黃線上午7時起恢復禁停

中央社／ 台北3日電

台北市明天正常上班上課，市府今天表示，水門將在明天清晨5時起陸續開啟，原開放停車的紅黃線路段則會在上午7時恢復禁停管制，請車主配合提早駛離。

台北市長蔣萬安今天晚間在臉書發文表示，根據中央氣象署資料，颱風山陀兒已經減弱為輕度颱風，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，所以明天正常上班上課。

蔣萬安指出，為了在最短時間內恢復首都市容，他已請環保局、工務局全面加強清除市區道路樹枝及落葉雜物，提醒市民明天外出仍要記得攜帶雨具，注意自身安全。

台北市工務局水利工程處宣布，全市疏散門及越堤坡道明天清晨5時起陸續開啟。環保局指出，垃圾收運明天起恢復正常，同時開放31處限時收受點。

台北市交通局表示，原開放停車的紅黃線路段將在明天上午7時起恢復禁停管制，請車輛配合提早駛離，違反規定者將予以拖吊移置並處罰鍰；台北市教育局也請停放於校園內的車主在明天上午7時前將車輛駛離校園，以避免影響教學。

交通局表示，YouBike、共享機車明天清晨4時起恢復正常營運，台北捷運、公車、小型復康巴士也恢復正常營運。

山陀兒颱風

延伸閱讀

颱風停班1天全台損315億 蔣萬安：以生命財產安全考量

大巨蛋國慶晚會籌辦遇防颱 蔣萬安曝規畫進場分流動線

周五再放颱風假？ 蔣萬安：密切注意動態

颱風假一天經濟損315億 蔣萬安曝考量之一：不願外送員冒風雨出勤

相關新聞

整理包／怪颱山陀兒來犯！高雄、屏東和3地區明放颱風假 各地停班停課資訊看這裡

山陀兒颱風龜速前進中，今（3）日中午才登陸高雄市小港區，中央氣象署表示，颱風暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南...

高雄為何需連放4天颱風假？陳其邁全說了

山陀兒威力驚人，高雄市政府晚間宣布，明天繼續停止上班上課一天，從10月1日開始，高雄市已連放4天颱風假。市長陳其邁解釋，...

山陀兒明早減弱成熱低 風力減弱、下周迎第1波東北季風

山陀兒颱風今下午轉為輕颱後，目前在屏東陸地上，近中心最大風速每秒25公尺，並以緩慢速度向西北進行，中央氣象署技正林秉煜指...

台中明上班上課、停車要收費 這些路段車輛駛離時間曝光

台中市政府宣布，明（4）日正常上班上課，平面道路的紅黃線路段、環中路八段等颱風期間暫停車輛，請在明天上午7時前駛離；路邊...

要收心了！北北基桃市明天正常上班上課

山陀兒來襲，北市府根據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經北北基桃共識，於今天晚上8時宣布明（10/4）日各機關學校正...

山陀兒威力驚人 高市府宣布明天停班停課

山陀兒颱風來襲，高雄已經連續3天停班停課，不過今午從高雄登陸之後，強勁風力及雨勢造成各地大小災情不斷。高雄市長陳其邁晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。