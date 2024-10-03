北市4日正常上班上課 紅黃線上午7時起恢復禁停

台北市明天正常上班上課，市府今天表示，水門將在明天清晨5時起陸續開啟，原開放停車的紅黃線路段則會在上午7時恢復禁停管制，請車主配合提早駛離。

台北市長蔣萬安今天晚間在臉書發文表示，根據中央氣象署資料，颱風山陀兒已經減弱為輕度颱風，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，所以明天正常上班上課。

蔣萬安指出，為了在最短時間內恢復首都市容，他已請環保局、工務局全面加強清除市區道路樹枝及落葉雜物，提醒市民明天外出仍要記得攜帶雨具，注意自身安全。

台北市工務局水利工程處宣布，全市疏散門及越堤坡道明天清晨5時起陸續開啟。環保局指出，垃圾收運明天起恢復正常，同時開放31處限時收受點。

台北市交通局表示，原開放停車的紅黃線路段將在明天上午7時起恢復禁停管制，請車輛配合提早駛離，違反規定者將予以拖吊移置並處罰鍰；台北市教育局也請停放於校園內的車主在明天上午7時前將車輛駛離校園，以避免影響教學。

交通局表示，YouBike、共享機車明天清晨4時起恢復正常營運，台北捷運、公車、小型復康巴士也恢復正常營運。