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山陀兒持續減弱縮小！桃竹苗宜已脫離暴風圈 陸上警戒剩「這些地區」

中央社／ 台北3日電
氣象署表示，輕颱山陀兒持續減弱、暴風圈也有縮小趨勢，桃園至苗栗及宜蘭已脫離暴風圈。記者胡經周／攝影
氣象署表示，輕颱山陀兒持續減弱、暴風圈也有縮小趨勢，桃園至苗栗及宜蘭已脫離暴風圈。記者胡經周／攝影

氣象署表示，輕颱山陀兒持續減弱、暴風圈也有縮小趨勢，桃園至苗栗及宜蘭已脫離暴風圈；南部、台東等地區晚間持續降雨，基隆北海岸在颱風環流影響下，也會有持續性的降雨。

根據中央氣象署最新颱風警報單，輕颱山陀兒今天晚間8時中心位置在高雄的東北方約20公里處，目前向西北緩慢進行後，近似滯留；中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

氣象署技正林秉煜表示，山陀兒強度持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，桃園至苗栗及宜蘭已脫離暴風圈，目前陸上警戒區域為台中、彰化、南投、雲嘉南、高屏、花東及澎湖等地區；而新北、基隆仍在降雨警戒。

降雨部分，林秉煜指出，目前基隆、新北、高雄、屏東、台東等地皆達超大豪雨標準（24小時累積雨量達500毫米以上），而台北、花蓮降雨量也達大豪雨（24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上）。

林秉煜進一步說明，最近1、2個小時高雄降雨有略為趨緩，其他地區降雨相對明顯，屏東、台東、新北、宜蘭等時雨量仍有40毫米；今晚至明天山陀兒近似滯留，南部、台東等地區降雨持續，基隆北海岸在颱風環流影響下，也會有持續性的降雨；預估明天降雨範圍變得較局部，雨勢也會減弱。

林秉煜提醒，今晚台中至屏東地區、澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島可能有10級以上強陣風，新北至苗栗沿海空曠地區也有9至10級強陣風，預計明天清晨風力會逐漸減弱。

林秉煜說，7日起台灣受東北季風影響，迎風面北部、東北部仍然會有局部降雨，低溫約攝氏22至24度，高溫約28度，早晚偏涼。

山陀兒颱風 氣象署

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