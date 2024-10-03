山陀兒變輕颱 台中市府宣布：4日正常上班上課
颱風山陀兒從高雄登陸後，已轉弱為輕颱，台中市有93件災情，造成10人受傷，目前3人住院中，台中市政府在今晚8時宣布，明天（4日）正常上班上課。
根據台中市災害應變中心，截至今天下午5時的最新資料，台中市有93件建物毀損、路樹倒塌、招牌掉落災情，其中受傷有10人（3男7女），7人是騎車自摔、1人為因風大被車門來到、1人被異物砸中受傷、1人為走路自摔受傷，其中7人經治療後已出院、1人急診留觀、2人住院中。
根據最新資料顯示，颱風山陀兒已減弱為輕度颱風，今晚7時的中心位置在高雄北北東方，向北緩慢移動，其暴風圈壟罩苗栗以南、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。
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