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山陀兒將減為熱帶性低氣壓 新竹市明天恢復上班、上課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
山陀兒颱風帶來強勁風雨，新竹市也有零星樹倒災情。圖／新竹市政府提供
山陀兒颱風帶來強勁風雨，新竹市也有零星樹倒災情。圖／新竹市政府提供

山陀兒颱風今天為新竹市帶來強陣風，造成部分災情。中央氣象署表示，颱風暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。新竹市政府表示，新竹市10月4日（五）正常上班、正常上課。

新竹市代理市長邱臣遠指出，目前山陀兒颱風中心已從高雄登陸，緩慢往北移動，暴風圈也籠罩台灣本島，依氣象署及竹市協力團隊分析資料，評估明天中午前將減低為熱帶性低氣壓。截至今天下午5時止，新竹市共發生81起災情，所幸市府團隊和委外防災夥伴迅速應變，第一時間派員處理，有效降低災害衝擊。

新竹市政府說明，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時。

山陀兒颱風

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