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颱風減弱 新北4日清晨開放水門上午起紅黃線禁停

中央社／ 新北3日電

新北市府表示，颱風「山陀兒」風雨漸小，各主要河川水位已低於警戒值，預計4日清晨5時開放全市橫移門（水門）及越堤道，請用路人在上午7時前駛離暫停在紅黃線及校園的車輛。

颱風「山陀兒」新北市災害應變中心工作會報今天晚上在市府災害應變中心舉行，市府團隊與公所聽取風險管理公司、台大團隊報告與分析氣象。

新北市氣象團隊情資表示，颱風「山陀兒」強度持續減弱，預估週末會在台灣上方減弱成熱帶性低氣壓，新北市納入海陸警的機率不高。

新北市府指出，今天北海岸及東北角的風雨還是很大，瑞芳區24小時累積雨量已達797毫米、超大豪雨的等級，萬里區也有355毫米。農業部針對這2個區的土石流潛勢溪流，發布共21條的土石流紅色警戒，市府已完成預防性疏散撤離753人。

會中，新北市長侯友宜表示，依據最新氣象及水利單位預報資料，上游水庫洩洪機率低，各主要河川水位已低於警戒值，預計明天（4日）清晨5時開放全市橫移門及越堤道，並請用路人在4日上午7時前將暫停在紅黃線及校園的車輛駛離。

新北市府指出，沿海地區將有發生10級強陣風的可能，今天晚上北海岸的淡水、汐止、瑞芳、三芝、石門、雙溪、金山、萬里等8個行政區及沿海低窪地區還是要小心積淹水，東北角及山區要持續注意坡地土石坍方的危害。

應變中心統計，截至今天晚上6時為止，新北市受理颱風報案案件共計169件，還有11件持續處理中，以路樹傾倒最高。

山陀兒颱風

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