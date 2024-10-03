快訊

整理包／高雄、屏東連4天放颱風假 各地4日停班停課資訊看這裡

山陀兒襲台山區恐有強風 文化大學4日線上教學「勿前往校園」

畫面曝光…男疑遭割頸呆坐北市路邊 警追事故原因

國內線4日中午恢復營運 民航局協調加班機與軍機疏運

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

颱風山坨兒持續減弱，交通部民航局3日指出，依據各航空公司規劃，國內線4日將取消90架次，各航線將在中午前後陸續恢復營運。為協助疏運旅客，除積極協調航空公司增加運能，也將請軍方支援，視狀況啟動軍機疏運。

民航局指出，4日立榮航空本島出發航班除馬祖航線13：00前取消，其餘本島出發航班中午12：00前均取消，全日共取消51架次。部分航班則因調度因素，將會調整到離站時間。

華信航空4日共取消37架次，包括往返南竿之AE7901/7902、往返台東之AE391/392取消，其他航班，松山出發航班在11：30前、澎湖出發航班在12：00前、金門出發航班在12：10前、台中與高雄出發航班在13：00前取消，各航線也都將在中午前後陸續恢復營運。

德安航空除取消高雄往返七美之DA7001/02航班，其他航班原則上將正常營運，但基於安全考量，採逐班依天氣保守放行。

由於國內線航班已連續取消二天以上，預期4日航班恢復後，各機場將湧入大批旅客，民航局已協調航空公司擴大運能，目前立榮航空已確定將加開北金B7-9381/9382、北花B7-9187/9188加班機，後續民航局仍會繼續協調航空公司加開班機或放大機型。

此外，民航局也已聯繫軍方，希望軍機能協助疏運，由於軍機適航要求較高，4日民航局將在天候等狀況允許下，啟動軍機疏運。

由於航空公司仍會依天候調整航班，民航局除已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必留意氣象資訊，並先向航空公司確認航班動態，以利行程規劃。

山陀兒颱風

延伸閱讀

颱風後航班亂 明國內線航班午後恢復營運

山陀兒颱風影響減弱 明國內線航班午後陸續恢復

山陀兒估明日減弱 華信、立榮午間恢復國內航線

俄羅斯否認軍機9月闖領空 日本政府表示遺憾

相關新聞

整理包／怪颱山陀兒來犯！高雄、屏東和3地區明放颱風假 各地停班停課資訊看這裡

山陀兒颱風龜速前進中，今（3）日中午才登陸高雄市小港區，中央氣象署表示，颱風暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南...

高雄為何需連放4天颱風假？陳其邁全說了

山陀兒威力驚人，高雄市政府晚間宣布，明天繼續停止上班上課一天，從10月1日開始，高雄市已連放4天颱風假。市長陳其邁解釋，...

山陀兒明早減弱成熱低 風力減弱、下周迎第1波東北季風

山陀兒颱風今下午轉為輕颱後，目前在屏東陸地上，近中心最大風速每秒25公尺，並以緩慢速度向西北進行，中央氣象署技正林秉煜指...

台中明上班上課、停車要收費 這些路段車輛駛離時間曝光

台中市政府宣布，明（4）日正常上班上課，平面道路的紅黃線路段、環中路八段等颱風期間暫停車輛，請在明天上午7時前駛離；路邊...

要收心了！北北基桃市明天正常上班上課

山陀兒來襲，北市府根據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經北北基桃共識，於今天晚上8時宣布明（10/4）日各機關學校正...

山陀兒威力驚人 高市府宣布明天停班停課

山陀兒颱風來襲，高雄已經連續3天停班停課，不過今午從高雄登陸之後，強勁風力及雨勢造成各地大小災情不斷。高雄市長陳其邁晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。