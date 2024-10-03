龜速山陀兒「路徑難預測」 氣象署：登陸前2天已掌握大方向

颱風山陀兒的發展令人意外，陸上警報發布3天後，中心才登陸，路徑大幅修正，主要是走得太慢，不易預測。不過，交通部中央氣象署在颱風登陸前2天，已能掌握颱風行進大方向。

氣象署在9月29日上午，先發布山陀兒海上颱風警報，當時已看出山陀兒的強度會持續增強，並預測會在菲律賓呂宋島東北方先往西南走再北轉，並沿台灣東側近海北上。

根據氣象署統計，歷史上侵襲台灣的颱風約7成以上從東向西移動，氣象署對山陀兒最早的研判很合理，當時認為東半部及北部受到的威脅最大，也不排除在東部登陸，外界還一度擔心會與北方的鋒面產生共伴效應。

不過，山陀兒行進的速度非常緩慢，從海上警報發布到今天中午登陸高雄小港，時速都是個位數，在4到8公里間徘徊。

氣象署副署長呂國臣說，因山陀兒的導引氣流不明顯，所以走得很慢，颱風只要速度慢，變數就多，摸不清楚到底何時要轉向。

氣象署在9月30日凌晨發布山陀兒陸上颱風警報，仍研判北部及東半部影響最大，預測10月1日、2日風雨最大，東北部山區有致災性降雨，中南部受地形屏障，影響會較小。

不過，山陀兒陸警發布後，不但速度仍然很慢，還長時間呈現滯留，並持續增強，10月1日變為強烈颱風，氣象署也修正路徑，研判從南台灣北上後往東走，從東部出海。

氣象署修正路徑後，原預測山陀兒2日就會登陸，但山陀兒再出現滯留，強度減弱為中度颱風，之後緩步北上，登陸時間也延後到今天中午，氣象署在颱風登陸前就研判，颱風登陸後強度將迅速減弱，並沿台灣西部陸地往北走；不過，山陀兒到下午3時，強度仍維持為中度颱風。

山陀兒中午在高雄市小港區登陸，果然高雄出現風強雨驟，氣象署事先也針對高屏地區發布強風告警，高雄部分地區最大陣風達14級。

呂國臣說，沒有一個颱風的特性完全一樣，若從行進路徑與登陸地點來看，山陀兒的確與民國66年7月下旬的颱風賽洛瑪類似，雖然初期對山陀兒的動態不易掌握，但因科技進步，在山陀兒登陸前兩天，氣象署已掌握了颱風的大方向，且有效預測降雨量。

前氣象局長鄭明典（氣象局已改制為氣象署）告訴媒體，像山陀兒在台灣滯留那麼久，又發展成強颱的案例，過去幾乎看不到，因台灣附近的海溫，過去統計不算高，最近海溫全面上升，可能與全球暖化有關。

氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在山陀兒形成颱風時，多次在「三立準氣象．老大洩天機」提到，山陀兒路徑不確定因素高，颱風路徑及風雨若產生詭譎的變化，不用太意外，他一直認為，持續密切觀察，及早作好防颱準備，才是上策。