颱風山陀兒肆虐 台東山區總雨量上修至1900毫米

颱風山陀兒今天中午於高雄小港登陸，並持續帶來強風豪雨，氣象署延長颱風影響總雨量統計期間，新北、基隆、台東、屏東及連江縣皆上調總雨量預測，以台東山區預估6天達1500至1900毫米最多。

根據中央氣象署颱風動態，中颱山陀兒於今天中午12時40分於高雄小港登陸，颱風及其外圍環流影響，各地易有短延時強降雨。

根據氣象署下午4時最新風雨預報，延長山陀兒總影響期間，由原本估算至今天為止，往後延1天，也再次上調部分區域總雨量預測。

根據預測，自9月29日起至10月4日止，台東平地及山區總雨量雙雙上修，平地為800至1100毫米、山區為1500至1900毫米；屏東平地調整為400至700毫米、山區為700至1000毫米。

北部地區在新北、基隆也上調總雨量，新北市不分山區、平地皆為500至800毫米，基隆平地為400至700毫米；連江縣則調升為80至150毫米。

氣象署持續發布豪雨特報，今天高雄市、屏東縣、台東縣、基隆市、新北市（北海岸）有局部大豪雨或超大豪雨；花蓮縣、台北市山區有局部豪雨或大豪雨。

宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、新北市、台南市有局部大雨或豪雨；台北至苗栗、彰化至嘉義地區及台中山區、蘭嶼、綠島有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。