因颱風毀損、遺失健保卡 可例外就醫並免費換新

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿表示，民眾如果由於颱風無法持全民健康保險卡就醫，可例外方式用健保身分就醫，毀損或遺失可申請免費換發新卡。

健保署說，各醫療院所受理民眾由於颱風無法持健保卡就醫，於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

健保署承保組視察李仁輝告訴中央社記者，民眾只要在申請表上註明「山陀兒颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限中華民國籍）、可現場製卡的公所及健保署各服務據點，就可申請免費製發健保卡。

健保署說，如果有任何疑問，市話可撥健保署諮詢專線0800030598或4128678（不需加區域碼），手機撥（02）4128678洽詢。