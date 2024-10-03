山陀兒風雨急速狂刷高樓！「風洞效應」如龍捲風 一類建案易發生

中颱山陀兒在今午12時40分登陸，根據中央氣象署在下午2點半發布的颱風消息顯示，目前山陀兒位於高雄的北東方約10公里處，以每小時7轉4公里緩慢速度往北移動，造成高雄各地災情頻傳。高雄民眾發現，位居高樓層的住家，在樓與樓間形成類似「小龍捲風」的風洞效應，讓人心驚：「風速強到玻璃都快破了」。

很多高雄人在社群網路上分享山陀兒登陸後狂風暴雨的畫面，不少待在高樓住家內的民眾，都看到強風似乎在樓與樓的間隙中打轉的詭異情況，一名拍下影片的網友直呼「陽台植栽都完了」，有網友覺得此番情景像是以「強水霧洗大樓外牆模式」、「看來有個念力高手在裡面」。

另有網友在留言區為眾人釋疑，指出大樓中間有風洞效應，風速更高，也有人說，像是靠海邊的新建案蓋得又高又密集，都會有這樣的情況發生，因此建議如果忍受不了這樣的風洞效應，就不要買這樣的房子。

所謂「風洞效應」，也稱作「峽谷效應」，空氣流動因為受限於地形，會透過缺口通過，若是出現在棟距較小的高樓四周則容易形成較大的風壓，當氣流經過樓與樓之間收窄的空間，便會產生風洞效應。一旦強氣流撞上高樓的外牆，就會朝其他方向前進，在颱風時也會進而使高樓的玻璃因耐不住風壓而應聲破裂，風洞效應也讓其中的下行氣流，自然湧向地面或較為低矮建築的空隙，因此增加地面風速，造成行人不便。

山陀兒在高雄市區釀成災情。 記者劉學聖／攝影