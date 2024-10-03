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氣象署最新預測出爐！山陀兒颱風持續減弱 全台剩「3縣市」達停班課標準

山陀兒狂風吹破窗戶！高雄2偵查佐玻璃噴滿身 血濺辦公室

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山陀兒老人慢行？ 網友笑改「慢陀螺」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
山陀兒颱風在台滯留多天，網友苦中作樂，用很多搞笑詞句形容山陀兒的龜速。（中央社）
山陀兒颱風在台滯留多天，網友苦中作樂，用很多搞笑詞句形容山陀兒的龜速。（中央社）

「台灣沒什麼好觀光，連山陀兒都不想登陸」，「這顆陀螺，我阿公坐輪椅都比它快！」颱風山陀兒欲去還留，長期滯留在高屏外海，讓全台連續2到3天放颱風假，網友雖然開玩笑說颱風太善良，災害不多還給放颱風假。但也很多人指出，颱風假讓很多安排好的事情都要延期，放假反而打亂生活節奏。

颱風假永在我心

颱風山陀兒29日在呂宋島東北端生成後一路往西，但從1日起卻逐漸滯留在巴士海峽，並逐漸北轉侵襲台灣，高雄、屏東等縣市受到影響從1日起已連放3天颱風假，其他地區從2日開始也陸續放假。

有網友便拿2日到5日的氣象雲圖開玩笑說，颱風直穿台灣西半部，可能這禮拜都不用上班、一路放颱風假。

另外，在山陀兒颱風監視YT直播上，很多網友也搞笑說「台灣沒什麼好觀光，連陀兒都不想登陸」，「墾丁太貴了，它還在猶豫要不要去」，「直接改名叫『慢陀螺』吧」，「陀兒沒有死，它留下的颱風假將永遠在我的心中」，「颱風一直不進來，新聞都沒梗了。」

安排好行程被打亂

不過，許多大學教授也在哀號說，颱風假讓安排好的課愈來愈上不完，很多老師在颱風天也在趕研究計畫；還有研究生搞笑表示，即使颱風假也還是要跟指導老師討論論文，繼續查找文獻與寫論文；也有人發文說，好不容易敲定的會議、訪談與拜會行程都要全部重新敲定，「可以不要這麼累嗎？」

被網友問到周五（4日）是否還會再停班停課，氣象主播戴立綱預測，只要颱風還沒消散，氣象署有劃出暴風圈，當然就可以放，但現在看來颱風氣數已盡。但他也表示「高雄周五若敢放，就可以致敬大陸十一長假了，若敢放就真的是暖到爆」，接著又強調「縣市首長會想盡辦法讓大家放颱風假的」，讓很多線上網友覺得很好笑。

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山陀兒颱風

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