快訊

山陀兒「check in」？強風襲擊高雄五星飯店畫面曝 員工肉身擋門險象環生

山陀兒完全上陸、颱風眼仍完整 粉專：「突然無風無雨」別出門

中橫大禹嶺至天祥解除封路 天祥至閣口搶災清坍

中央社／ 花蓮縣3日電

颱風山陀兒今天中午登陸，依氣象水情資料評估，中橫公路東段午後雨量趨緩，搶災團隊沿線道路清坍，今天下午3時將先解除大禹嶺至天祥封路管制。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，下午3時先行解除天祥以西路段（大禹嶺~天祥）封路管制，回歸原有管制放行措施並於下午5時30分起只出不進，晚間6時30分實施夜間封路管制。

天祥以東路段（天祥~太魯閣口），因0403地震後邊坡受損脆弱，較不穩定，且受地形影響，沿線仍有邊坡泥瀑、零星落石與土石滑坍情形，例如九曲洞隧道東口泥流水瀑夾帶飛石掉落，以及錐麓隧道至靳珩隧道路段岩屑掉落等，搶修團隊持續關注、適時搶災清坍。

因此，不排除可於下午5時解除封路管制，回歸原有管制放行措施，並於5時30分起只出不進，6時30分實施夜間封路管制。

太魯閣工務段指出，若災點落石狀況持續仍未能停歇，而阻礙搶災清坍作業，為顧及用路人安全，將停止放行，待明天（4日)視朝巡清坍狀況，再解除封路管制。

公路單位呼籲用路人，颱風、豪雨過後山區道路邊坡仍存有不穩定的高風險潛勢，易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路。

山陀兒颱風

延伸閱讀

颱風封3天 台8線中橫東段午後分階段放行

蘇花公路崇德段提前搶通 下午1時恢復管制通行

要過要快！蘇花崇德段提前搶通 下午3時段開放通行

又坍…台9線蘇花崇德段搶修中 和中至和仁解除封路

相關新聞

山陀兒完全上陸 颱風眼仍完整 粉專：「突然無風無雨」別出門

山陀兒今天中午12時40分登陸高雄小港，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，登陸了，颱風眼還是可以維持的這麼完整，「...

屏東東港時雨量161毫米 專家：颱風眼牆出現密集閃電

山陀兒颱風中心登陸。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，颱風中心已於下午12時40分在小港一帶登陸，近幾個小時中心附近眼牆出現...

疑山陀兒風力太強供電不穩 台鐵嘉義至枋寮下午全面停駛

山陀兒颱風今中午已經登陸高雄小港，為南部帶來劇烈風雨，台鐵今東、西部幹線對號列車、南迴線及支線全面停駛，區間快車部分，西...

山陀兒彌補台灣人？下半年連假都颱風吹來的 醫嘆：不是好事

網友歪樓表示山陀兒帶來的颱風假真是「無常最好的註解」；但也有人憂心：「該不會就這樣一直連下去吧！」、「真心不想放颱風假，怕颱風造成台灣巨大傷害」、「這種連假不要也罷，只希望台灣和離島一切平安」，釣出陳志金醫師親回表示，他也比較想上班，「颱風來多天不是好事」。

山陀兒登陸高雄小港 明天還有颱風假？ 氣象署風雨預測曝

中度颱風山陀兒今天中午12時40分登陸高雄市小港區。中央氣象署表示，颱風暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

明再放颱風假？侯友宜：按照氣象署整體研判後公布

新北市市長侯友宜今天到瑞工視察邊坡土石流災情時，媒體詢問今天雨量很大，明天有沒有可能再放颱風假？侯友宜說，今天還是會再做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。