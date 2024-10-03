中橫大禹嶺至天祥解除封路 天祥至閣口搶災清坍

颱風山陀兒今天中午登陸，依氣象水情資料評估，中橫公路東段午後雨量趨緩，搶災團隊沿線道路清坍，今天下午3時將先解除大禹嶺至天祥封路管制。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，下午3時先行解除天祥以西路段（大禹嶺~天祥）封路管制，回歸原有管制放行措施並於下午5時30分起只出不進，晚間6時30分實施夜間封路管制。

天祥以東路段（天祥~太魯閣口），因0403地震後邊坡受損脆弱，較不穩定，且受地形影響，沿線仍有邊坡泥瀑、零星落石與土石滑坍情形，例如九曲洞隧道東口泥流水瀑夾帶飛石掉落，以及錐麓隧道至靳珩隧道路段岩屑掉落等，搶修團隊持續關注、適時搶災清坍。

因此，不排除可於下午5時解除封路管制，回歸原有管制放行措施，並於5時30分起只出不進，6時30分實施夜間封路管制。

太魯閣工務段指出，若災點落石狀況持續仍未能停歇，而阻礙搶災清坍作業，為顧及用路人安全，將停止放行，待明天（4日)視朝巡清坍狀況，再解除封路管制。

公路單位呼籲用路人，颱風、豪雨過後山區道路邊坡仍存有不穩定的高風險潛勢，易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路。