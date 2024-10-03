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在家工作 就沒有颱風假了嗎？人力銀行這麼說

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
山陀兒颱風來襲，南台灣災情慘重，有些縣市連放三天颱風假。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風來襲，南台灣災情慘重，有些縣市連放三天颱風假。記者劉學聖／攝影

前幾年因為新冠肺炎疫情影響，許多事業單位近年嘗試採用「居家上班」（WFH、遠端辦公）的作法，因此無論遇到居住地、工作地、上下班交通必經之處的縣市宣佈停班，「在家上班」的勞工能否比照過往原則放「颱風假」？

104人力銀行整理之前勞動部說法指出，俗稱的「颱風假」重點為保障勞工在天災發生時的出勤安全，如勞資雙方原本就約定「在家工作」，勞工並不需要外出上班，因此人身安全不會受颱風等天災所威脅，WFH的工作也不會受颱風停班影響，因此應照常提供勞務。

但是勞動部也補充說明，居家工作若因災情導致無法提供勞務，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

104人力銀行指出，根據報導，勞動部官員也曾表示，實務上勞資雙方仍可行協商在颱風登台時，居家上班者是否照常上班？這部分仍有各事業單位可自行運用的彈性空間。

實務常見的爭議如：居家上班期間仍有一定要到達公司履行公務的同事，因颱風影響而無法通勤前往，導致相關業務停擺；或是因颱風天居家工作不停班，但卻在颱風期間業務量大增的客服、資安等工作者，應可考慮加發加班費或獎金補償勞工。

不過如果勞資雙方約定工作型態轉為「居家辦公」，是因當時的防疫需求，之後已恢復為到公司出勤的模式，雇主不得臨時因颱風來臨就片面、臨時變更勞工提供勞務的方式，如需調整，需經勞工本人同意（或勞資會議協商），勞工如不願意也可提出異議、拒絕接受變更。

山陀兒颱風

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