颱風停班1天全台損315億 蔣萬安：以生命財產安全考量

山陀兒颱風襲台，北北基桃進入第二天的颱風停班課。由於北台灣風雨較南台灣輕，被企業界質疑不該放颱風假，對此，台北市長蔣萬安強調，是依據颱風動態、氣象團隊資訊等綜合訊息來判斷，「市府是以市民的生命財產安全為考量」。

北北基桃四市政府決議2日颱風停班課，但風雨遠不如預期，遭到外界批評，甚至三三會理事長林伯豐也認為受到颱風假影響，一個千人廠房人事成本就要增加500萬元，預估台灣經濟損失上看315億元，呼籲地方政府應更慎重不要受到政治考量宣布停班課。

蔣萬安表示，市府持續關注颱風動態，氣象團隊都隨時來回報各項資訊，所以我們一定是依據相關資訊來做判斷，那同樣的剛剛談到市府是以市民的生命財產安全為考量，所以不管是對於疏散門的關閉以及四縣市大家共同生活圈整體的評估，以及最重要民眾如果在風雨如此強之下出勤，確實有很多的危險發生，比如大家很關心的外送平臺，如果讓外送員冒著颱風的大風大雨出勤，「我想這個部分絕對是我們不願意看到有任何意外發生」，所以這些都是整體評估考量的範圍之內。

另外，山陀兒颱風雖然登陸，但北台灣目前風雨仍未明顯，但颱風緩步北上，預計到明天中午之後才會解除警報，北北基桃是否有機會連續3日颱風停班課？

蔣萬安強調，「是不是會持續停止上班課，這個絕對是依據我們氣象團隊提供的資訊，包括雨量、風勢」，市府宣布停止上班上課的目的是要讓民眾能夠在家做好防颱的準備，所以也一再的呼籲民眾沒有必要不要外出，另外也請外送平台業者，不要請員工出勤，也停止各項的服務，就是要確保民眾的安全，我想這個是我們一貫的立場。