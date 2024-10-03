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山陀兒完全上陸 颱風眼仍完整 粉專：「突然無風無雨」別出門
山陀兒今天中午12時40分登陸高雄小港，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，登陸了，颱風眼還是可以維持的這麼完整，「真的不簡單」，高雄、屏東地區天氣會出現劇烈變化，「現在只能祈禱它趕快被中央山脈拆解」。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，山陀兒颱風中心已完全上陸，在風眼還沒消失之前，中心經過沿線都容易會有突然無風無雨的情況，「提醒在颱風完全通過之前，還是乖乖待在家，千萬別出門勘災」，以免待會颱風另一側眼牆移入後發生危險。目前小港、林園、前鎮、大寮、鳳山、鳥松，將迎來颱風西側的暴風及暴雨。
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