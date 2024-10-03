山陀兒完全上陸、颱風眼仍完整 粉專：「突然無風無雨」別出門

網友歪樓表示山陀兒帶來的颱風假真是「無常最好的註解」；但也有人憂心：「該不會就這樣一直連下去吧！」、「真心不想放颱風假，怕颱風造成台灣巨大傷害」、「這種連假不要也罷，只希望台灣和離島一切平安」，釣出陳志金醫師親回表示，他也比較想上班，「颱風來多天不是好事」。

2024-10-03 13:14