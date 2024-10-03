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山陀兒登陸高雄小港 明天還有颱風假？氣象署風雨預測曝

屏東東港時雨量161毫米 專家：颱風眼牆出現密集閃電

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
山陀兒颱風中心登陸，近幾個小時中心附近眼牆出現密集閃電訊號。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
山陀兒颱風中心登陸，近幾個小時中心附近眼牆出現密集閃電訊號。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

山陀兒颱風中心登陸。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，颱風中心已於下午12時40分在小港一帶登陸，近幾個小時中心附近眼牆出現密集閃電訊號，可能與颱風中心近陸地時，受地形影響會增加對流舉升有關，對流增強中心附近風雨也會更為猛烈，東港已測得161.0毫米時雨量。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，山陀兒颱風登陸，高雄港17級陣風、高屏溪口汕尾15級陣風。屏東東港時雨量161毫米，台東金針山10月1日至今累積雨量1430毫米。颱風中心環流緊實，觀測到大量的閃電訊號。「南、高、屏的朋友們，下午切勿外出，待在堅固室內」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，屏東東港時雨量161毫米，颱風核心開始往北高雄移動，南台南風雨即將增強。

山陀兒颱風

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