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山陀兒登陸高雄小港 明天還有颱風假？氣象署風雨預測曝

蘇花公路崇德段提前搶通 下午1時恢復管制通行

中央社／ 花蓮縣3日電

受颱風山陀兒外圍環流強降雨影響，蘇花公路部分路段封閉，經搶修團隊趕工，預計下午1時起全線搶通，和仁至崇德段下午1時起開放3次通行，晚間6時起夜間預警性封路。

蘇花路廊因強降雨，東澳至南澳路段（台9線113.5K～123.4K）有零星落石及樹木斷枝，工務段巡查並清理，已提前於中午12時解除預警性封路，恢復正常通行。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，台9線164.4K崇德路段清晨6時因強降雨造成土石流道路雙向阻斷，原訂下午3時搶通，將提前於下午1時搶通，恢復管制通行。

南澳工務段指出，蘇花公路和仁至崇德路段（台9線154.8K～165.7K）放行時間為下午1時至1時20分、下午3時至3時20分以及下午5時至晚間6時，晚間6時實施夜間預警性封閉道路；明天視颱風影響程度、朝巡完成路面清理後，另行公告恢復通行時間。

山陀兒颱風

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