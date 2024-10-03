山陀兒彌補台灣人？下半年連假都颱風吹來的 醫嘆：不是好事

中颱山陀兒今(3)日午後自高雄小港一帶登陸台灣，颱風影響至今包括嘉縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖等縣市連放3天颱風假，而其他地區也都已連放2天。由於山陀兒前進速度緩慢造成連續颱風假的情形，讓醫師陳志金在臉書粉專不禁發文說：「中秋沒有連假，國慶沒有連假，孰料下半年兩次連假，竟然都是颱風吹來的！」

該文至截稿為止已逾1.2萬人按讚或其他表情符號，網友紛紛回應「所以才說要感謝人生有風雨啊！」、「拜颱風所賜，真的是連假了」、「週五再拚一下，小過年」、「滿滿補足了」。

還有網友歪樓表示「這樣就不用吵要不要補班了」，山陀兒帶來的颱風假真是「無常最好的註解」；但也有人憂心「該不會就這樣一直連下去吧！」、「真心不想放颱風假，怕颱風造成台灣巨大傷害」、「這種連假不要也罷，只希望台灣和離島一切平安」，對此陳志金醫師親自回應，他也比較想上班，「颱風來多天不是好事」。