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山陀兒持續影響 台東就醫不打烊 民眾放心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
山陀兒颱風持續影響，台東已停班停課3天，不過醫療服務不打烊，市區大型醫院除急診外，仍提供一般門診、住院、手術服務，各地衛生所緊急醫療維持正常。記者尤聰光／攝影
山陀兒颱風持續影響，台東已停班停課3天，不過醫療服務不打烊，市區大型醫院除急診外，仍提供一般門診、住院、手術服務，各地衛生所緊急醫療維持正常。記者尤聰光／攝影

山陀兒颱風持續影響，台東已停班停課3天，不過醫療服務不打烊，市區大型醫院除急診外，仍提供一般門診、住院、手術服務，各地衛生所緊急醫療維持正常。不過大雨不斷，偏鄉山區道路零星坍方受阻，就醫不便，只好借住市區親友家，便於就醫看診。

「就怕道路中斷！提前住市區親戚家。」達仁鄉民包勒斯說，台坂這邊已經下3天的雨了，她昨天要去馬偕醫院回診和拿藥，所以前一天下午就搭車到市區，好在醫院都正常看診，也拿到藥。另金峰鄉周姓鄉民說，他去部立台東醫院看牙齒，門診有開，很順利。

台東從9月30日開始受山陀兒颱風影響，大雨一直下不停，縣府已連續宣布停班停課3天，不少民眾擔心醫院診所也跟著停診，好在市區醫院都維持正常門診服務，也可以住院、開刀及拿藥。部分鄉鎮衛生所也啟動緊急醫療服務，讓民眾就醫不受阻。

馬偕醫院指出，這幾天停班課，醫院仍維持部分正常運作，尤其手術、洗腎、復健、急診、檢查及部分門診正常，並隨時公告或簡訊傳送相關服務訊息，讓民眾即時掌握。部立台東醫院表示，颱風影響這幾天，醫院也維持一般門診服務，但看診人數比平時少很多。

山陀兒颱風

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