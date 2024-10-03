連放2天颱風假 北巿東區攤商僅2成開、百貨公司受益

山陀兒颱風龜速移動，尚未登陸，台北市目前僅出現間歇性風雨，不過連續兩天放颱風假，店家攤商難免受到影響，東區攤商昨天傍晚僅開4成、今天估只有2成開店，反而是百貨公司受益，而寧夏夜市多數店家昨日仍照常營業，今天則是評估下午狀況出攤。

南台灣及東部應注意豪雨成災。中央災害應變中心指揮官劉世芳今天上午主持第13次工作會報，會中提及基隆傳山土石流衝入民宅及瑞芳後火車站積水嚴重，高雄前鎮漁港則有9艘漁船不敵強風大浪斷纜，各地災情多以路樹傾倒居多，造成全台2死2失蹤及123人受傷。劉世芳要求中心各功能分組持續注意各地災情，並提供地方搶救災所需要的協助。

「今天大概只有兩成店家有開。」東區商圈的光武里長韓修和表示，昨天早上較沒有風雨，還有些許人潮，所以大約有八成的店家營業，不過到了傍晚、晚上就真的沒有人，尤其颱風天外送平台沒有營運，店家索性就跟著關門修颱風假，「昨天真的六點就打烊，大約只剩下四成店家營運。」

不過，韓修和說，反倒是周邊的SOGO百貨，有地下街能遮風避雨，人潮湧現。今天上午，台北市尚未出現強勁風勢雨勢，且遠東SOGO、新光三越、京站、微風百貨等也有正常營運，預估會有人潮出現。

另外，夜市部分，寧夏夜市觀光協會理事長林定國觀察，這一兩天颱風對台北市的消費者、店家相對友善，確實昨天對攤商來講有增加些收益，像是大同區周邊的傳統市場、雙連市場也都有人潮，攤商營業也熱絡。