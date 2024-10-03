聽新聞
0:00 / 0:00
連放2天颱風假 北巿東區攤商僅2成開、百貨公司受益
山陀兒颱風龜速移動，尚未登陸，台北市目前僅出現間歇性風雨，不過連續兩天放颱風假，店家攤商難免受到影響，東區攤商昨天傍晚僅開4成、今天估只有2成開店，反而是百貨公司受益，而寧夏夜市多數店家昨日仍照常營業，今天則是評估下午狀況出攤。
南台灣及東部應注意豪雨成災。中央災害應變中心指揮官劉世芳今天上午主持第13次工作會報，會中提及基隆傳山土石流衝入民宅及瑞芳後火車站積水嚴重，高雄前鎮漁港則有9艘漁船不敵強風大浪斷纜，各地災情多以路樹傾倒居多，造成全台2死2失蹤及123人受傷。劉世芳要求中心各功能分組持續注意各地災情，並提供地方搶救災所需要的協助。
「今天大概只有兩成店家有開。」東區商圈的光武里長韓修和表示，昨天早上較沒有風雨，還有些許人潮，所以大約有八成的店家營業，不過到了傍晚、晚上就真的沒有人，尤其颱風天外送平台沒有營運，店家索性就跟著關門修颱風假，「昨天真的六點就打烊，大約只剩下四成店家營運。」
不過，韓修和說，反倒是周邊的SOGO百貨，有地下街能遮風避雨，人潮湧現。今天上午，台北市尚未出現強勁風勢雨勢，且遠東SOGO、新光三越、京站、微風百貨等也有正常營運，預估會有人潮出現。
另外，夜市部分，寧夏夜市觀光協會理事長林定國觀察，這一兩天颱風對台北市的消費者、店家相對友善，確實昨天對攤商來講有增加些收益，像是大同區周邊的傳統市場、雙連市場也都有人潮，攤商營業也熱絡。
林定國說，攤商確實是看天吃飯，但是下雨倒是還好，不過風大很容易將遮雨棚等物品吹落，增加危險性，因此風勢過強就不太會出攤；而夜市大約傍晚4點多會出攤，所以還是觀察下午颱風的狀況，「商圈也會持續掌握狀況。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言