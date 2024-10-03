山陀兒颱風午後將登陸 嚴防強風威脅

中央災害應變中心於3日上午9時30分召開第13次工作會報，指揮官劉世芳說明，山陀兒颱風中心預計於3日午後於高雄屏東之間登陸，近中心風速達13級風，瞬間最大風速達15級風，將為南部及西半部沿海地區帶來強風威脅，並持續至深夜。

劉世芳表示，中央災害應變中心運作迄今已經進入第5天，首先感謝各部會、地方政府以及警察、消防等執行應變工作同仁，堅守崗位，不眠不休為守護臺灣努力，致力將災害降至最低。

劉世芳說明，請內政部國土管理署持續督導地方政府做好路樹、招牌、廣告物、懸掛物、施工中鷹架之巡查、強固與因應處置，並請持續呼籲民眾，將陽台及戶外易墜落物品固定或收納於安全場所，避免危險發生。

劉世芳強調，中央氣象署持續針對屏東、臺東發布超大豪雨特報、並對基隆市、臺北市、新北市、臺南市、高雄市及花蓮縣發布豪雨特報，請加強淹水災情掌握，做好抽水機具之調度支援準備，對於進行洩洪或調節性放水之水庫，請持續加強做好預警監控及下游流域緊急通報作業，並掌握河川水位，對於有潰堤風險位置，積極採取因應作為。

劉世芳特別指示，颱風登陸時間往後延長，在基隆、宜蘭及花蓮等地區雨量不比南部少，基隆地區有發生多件非屬土石流保全戶的土石崩落事件，請再與基隆市、宜蘭縣及花蓮縣等縣市聯絡，確認是否有部分類似地區需實施預防性疏散撤離。另基隆市土石崩落及屏東縣東港安泰醫院火災，後續居民及病患的安置，請衛生福利部及消防署妥適安排，並與基隆市及屏東縣政府聯繫妥適協助，如有需要可請國防部調度就近派遣人車協助。

劉世芳提醒，有關巴貝多籍散裝船BLUE LAGOON號船體擱淺於蘭嶼龍門港南側進水案，目前船內上儲存約300噸重油，評估船體有斷裂風險，請交通部、海洋委員會及環境部嚴密掌握狀況，並做好監控及因應作為，務必將漏油風險或汙染範圍降至最低。另高雄前鎮漁港9艘漁船斷纜漂流已固定，請再次確認避免二次災害發生。有關各捷運路線旁均有建築工地，請縣市政府留意相關工程重機具或掉落物等，避免造成捷運人員及軌道二次災害。

劉世芳指出，感謝慈濟基金會在本次颱風期間關懷社區弱勢及長者進行，並支援屏東縣、高雄市、花蓮縣及臺東縣福慧床、香積麵等物資，應變中心特此致謝慈濟師兄姐的無私的奉獻及付出。另截至3日9時，全國各地防災士、韌性社區、臺灣民間自主應變隊、災害防救團體及志願組織已動員4,656人次，協助執行相關防颱及應變工作，指揮官也特別表達感謝之意。