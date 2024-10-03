山陀兒「颱風強風國家級警報」 高雄、屏東示警區域擴大

中度颱風山陀兒來勢洶洶，即將登陸。中央氣象署再度發布颱風強風告警，影響區域為高雄市、屏東縣。氣象署表示，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。

颱風強風告警持續至下午2時15分；氣象署說，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應盡速掩蔽。

示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、大寮區、林園區、梓官區。屏東縣東港鎮、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。

中央氣象署說，中颱山陀兒上午10時的中心位置在高雄的西南方約30公里海面，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北進行。其暴風圈已進入彰化以南、南投、花東陸地及澎湖，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

陸上警報：新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。降雨警戒：新北市。海警：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

各沿海及離島風浪明顯偏大且有長浪發生，尤其西南部沿海及恆春半島易有8米以上浪高，中部以北、東半部沿海及澎湖、馬祖亦有5米以上浪高，應避免前往海邊活動。

各地風力明顯偏強，彰化、雲林、嘉義縣、台南以南地區及桃園至台中沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有11至13級強陣風，桃園至台中、嘉義市地區及金門、新北、台東沿海空曠地區易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，尤其上午高雄及屏東沿海空曠地區易有14級左右強陣風。