花蓮連3天停班課 醫院開設颱風天特別門診

颱風山陀兒來襲，花蓮縣政府宣布停班課第3天，為解決民眾就醫需求，花蓮慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院今天都開設「颱風天特別門診」，也提醒民眾颱風天出門注意安全。

花蓮慈濟醫院公布，開設「10月3日颱風部分門診」，另住院、手術、急診正常服務，夜間門診全面停診；各項檢查室配合開診服務，已排定的檢查如果因颱風取消者，請於恢復正常門診時與檢查單上的單位重新安排檢查日期。

至於因受颱風影響而當日停診者，已預約的門診掛號將自動取消，不另行通知。

台北榮民總醫院玉里分院今天開設「颱風天特別門診」，提供花蓮南區及鄰近台東地區的民眾醫療服務。院長胡宗明表示，部分慢性病患者可能因藥物服用完畢，而感到焦慮的狀況，在衡酌民眾的醫療需求與醫護人員的安全後，特別安排住宿醫師於今天上午及下午各開設颱風天特別門診，提供在地鄉親即時醫療服務。

截至上午9時，掛號人員已協助90多名民眾完成掛號；為紓解就診壓力並縮短民眾候診時間，副院長陳育群臨時加開上午時段門診，提供有醫療需求的民眾就診。若民眾有任何疑問，可撥打電話（03）888-2267洽詢。