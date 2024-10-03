誰說台北亂放假？文化大學強風太猛 學生站不穩：雨衣跟沒穿一樣

山陀兒颱風來襲，全國各縣市已至少連續放兩天颱風假，其中在陽明山上的文化大學更連續三天出現高達9級的陣風，有網友拍下驚人畫面，直呼：「雨衣有穿跟沒穿一樣！」

網友在threads貼出影片，表示「文大的風真的沒在開玩笑」，畫面中可以看到，學生不僅雨衣被吹到幾乎穿不住，瘋狂被「打臉」外，連站穩都有些困難，有人甚至直接蹲下，以保持身體平衡。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「颱風看起來從文化大學登陸」、「以前台北市沒有宣布放颱風假的時候，文化會自行宣布停課，因為風雨太扯了，根本走不到學校上課」、「習慣就好，從文化畢業的，都學會一套怎麼撐傘不會爆掉、怎樣穿雨衣可以完好的技能」。不過也有網友提醒，這樣的風雨還出門實在太危險，原PO一行人則表示，因為學校餐廳沒開，只好到外面買東西吃，沒想到強風威力如此驚人。

全國已經連續兩天颱風假，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，中颱山陀兒中心正往高屏方向接近，中午前後在南部地區登陸，進入陸地以後，強度會迅速減弱，預期明天（4日）減弱為熱帶性低氣壓。