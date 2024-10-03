快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

聽新聞
0:00 / 0:00

誰說台北亂放假？文化大學強風太猛 學生站不穩：雨衣跟沒穿一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風來襲，位在陽明山上的文化大學連續三天出現高達9級的陣風。 聯合報系資料照
颱風來襲，位在陽明山上的文化大學連續三天出現高達9級的陣風。 聯合報系資料照

山陀兒颱風來襲，全國各縣市已至少連續放兩天颱風假，其中在陽明山上的文化大學更連續三天出現高達9級的陣風，有網友拍下驚人畫面，直呼：「雨衣有穿跟沒穿一樣！」

網友在threads貼出影片，表示「文大的風真的沒在開玩笑」，畫面中可以看到，學生不僅雨衣被吹到幾乎穿不住，瘋狂被「打臉」外，連站穩都有些困難，有人甚至直接蹲下，以保持身體平衡。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「颱風看起來從文化大學登陸」、「以前台北市沒有宣布放颱風假的時候，文化會自行宣布停課，因為風雨太扯了，根本走不到學校上課」、「習慣就好，從文化畢業的，都學會一套怎麼撐傘不會爆掉、怎樣穿雨衣可以完好的技能」。不過也有網友提醒，這樣的風雨還出門實在太危險，原PO一行人則表示，因為學校餐廳沒開，只好到外面買東西吃，沒想到強風威力如此驚人。

全國已經連續兩天颱風假，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，中颱山陀兒中心正往高屏方向接近，中午前後在南部地區登陸，進入陸地以後，強度會迅速減弱，預期明天（4日）減弱為熱帶性低氣壓。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

山陀兒颱風 文化大學

延伸閱讀

麥當勞員工颱風假2天上班爽賺6000元 網暴動：想應徵了

網友秀出11年前油價發票 眾人驚：也太貴！最便宜曾到19元

搭機空中直擊山陀兒「颱風眼」 網驚呆：正規到令人發抖

持續減弱！山陀兒只能吃自己 專家曝1時段：有機會死在台灣

相關新聞

颱風眼將進入南高雄 山陀兒登陸恐嚴重災情 粉專：需要大家一起祈禱

山陀兒從強颱減弱為中颱，即將登陸。前中央氣象局長鄭明典表示，強烈颱風減弱過程，動能逐漸消散，此時如果中心有對流維持，環流...

山陀兒龜速移動…全台2死2失蹤及123人傷 中心預計下午1時登陸

山陀兒颱風持續龜速移動，中央氣象署預計颱風中心今天下午1時從高雄及台南交界處登陸，南台灣及東部應注意豪雨成災。中央災害應...

山陀兒將登陸「高屏」 氣象署：迅速減弱為熱低 雨勢恐到明天

中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，中度颱風山陀兒颱風中心愈來愈靠近高屏地區，目前高屏...

17級強風！颱風眼牆襲高雄 氣象站提醒小心：過後風向會相反

山陀兒颱風的颱風眼牆今天上午侵襲高雄市區、屏東沿海，帶來強烈風雨，高雄港二港口今天上午測得每秒56.3公尺17級強風，是...

蘇花崇德段土石坍方 明霸克露橋也遭溪水沖毀河床便道

山陀兒颱風來襲，交通部公路局截至今天上午11時，預警性封閉10處路段，道路災阻及災情各有2處路段，其中，台9線崇德路段土...

明天還有颱風假？氣象署風雨預測 12縣市達標

全國各縣市已經連續2天颱風假，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，中颱山陀兒中心正往高屏方向接近，中午前後在南部地區登陸，進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。