17級強風！颱風眼牆襲高雄 氣象站提醒小心：過後風向會相反

山陀兒颱風的颱風眼牆今天上午侵襲高雄市區、屏東沿海，帶來強烈風雨，高雄港二港口今天上午測得每秒56.3公尺17級強風，是該測站最高紀錄。高雄氣象站提醒，狂風暴雨之後，有些地方會進入颱風眼經過路徑，此時天氣會忽然轉好，但之後天氣又會變成風強雨驟，而且風向會相反，「要非常小心，不要以為颱風過了」。

山陀兒颱風來襲，氣象署持續發布海上、陸上警報，提醒屏東、高雄、台南、嘉義嚴防致災性強陣風及短延時強降雨，尤其今天上午高雄及屏東沿海空曠地區易有14級左右強陣風，請特別注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今天上午發文表示，山陀兒外觀雖然縮水、強度減弱，但他環流緊縮，最強的核心還是相當完整，目前颱風眼牆已經在侵襲高雄市區、屏東沿海，風雨非常猛烈。高雄港二港口已經測得每秒56.3公尺17級強風，已打破該測站歷史紀錄。

高雄氣象站說，颱風這一邊颱風眼牆狂風暴雨之後，有些地方會進入颱風眼經過路徑，此時天氣會忽然轉好，這時候可以稍微檢查一下受損狀況趕快彌補。