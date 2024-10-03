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山陀兒颱風眼牆正在衝撞高屏沿海 台南以南嚴防狂風暴雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
颱風中心已經在高雄的近海，高屏沿海正在接受颱風眼牆最劇烈的風雨，高雄港在觀測到15級以上的陣風，顯示颱風的低層核心環流仍相當的扎實。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
颱風中心已經在高雄的近海，高屏沿海正在接受颱風眼牆最劇烈的風雨，高雄港在觀測到15級以上的陣風，顯示颱風的低層核心環流仍相當的扎實。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

中度颱風山陀兒即將登陸南部陸地，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，現在這個時間點，颱風中心已經在高雄的近海，高屏沿海正在接受颱風眼牆最劇烈的風雨，高雄港在觀測到15級以上的陣風，顯示颱風的低層核心環流仍相當的扎實。到今天傍晚前，台南以南都要嚴防狂風暴雨的天氣。

颱風預估在中午前登陸，天氣風險公司說，山陀兒登陸後，颱風中心將沿高雄、台南平地緩慢北上，同時強度也會快速下降。目前模式資料顯示颱風登陸後環流會很快潰散，「也許到今天晚間，就已經看不出颱風的中心環流」，屆時也有機會減弱為熱帶性低氣壓或一般低壓。

天氣風險公司表示，北台灣受到颱風外圍水氣與東北季風加成，也有一陣一陣的強風驟雨，預估會持續到明天白天。另外，台東、恆春半島的累積雨量已經破千毫米，台東金針山甚至來到1600毫米。整個東半部的累積雨量都相當快速，預估在今天下午後才會逐漸緩和，請東半部的朋友們也要特別留意土石災害的發生。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，山陀兒中心即將登陸高雄，高屏地區民眾嚴防強陣風，「沒事不要出門」。

山陀兒颱風

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