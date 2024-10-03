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台南各大醫院門診連停3天 民眾：颱風假後看診恐久等
颱風山陀兒襲台，但移動速度比預期緩慢，台南已連放3天颱風假，成大醫院、奇美醫療體系等各大醫院幾乎全日門診停診，這3天已掛號的民眾只好改掛，不僅看診民眾受到影響，連門診醫師也相當無奈，預期颱風假後的門診看診人數恐爆量。
台南今年已第2度連3天放颱風假，許多醫院因颱風停班課全日門診也停診，讓已掛號的病人受到影響只能改掛；有民眾說，原本星期二排定要抽血，結果颱風假一連放了3天，不僅抽血單要重開，門診也要重掛，且颱風假過後看診恐要大排長龍了。
成大醫院表示，颱風假停班期間雖門診停診，但有開設天災門診服務有需要民眾，而急診、住院和慢性連續處方箋領藥均照常服務，原定手術排程則視狀況調整，也提醒就醫民眾，務必留意交通狀況和自身安全；一連3天颱風假過後，門診掛號量恐較大，屆時也請民眾耐心等待。
奇美醫療體系包含永康、佳里及柳營院區除全日門診停診外，各院區颱風假期間部分門診則彈性開診，針對已排程檢查、住院手術及洗腎相關醫療作業等均照常服務，同時設置內外科臨時拿藥門診，提供有用藥需求的民眾領取，但也提醒若風雨較大，切勿勉強出門。
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