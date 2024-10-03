山陀兒龜速移動…全台2死2失蹤及123人傷 中心預計下午1時登陸

山陀兒颱風持續龜速移動，中央氣象署預計颱風中心今天下午1時從高雄及台南交界處登陸，南台灣及東部應注意豪雨成災。中央災害應變中心指揮官劉世芳今天上午主持第13次工作會報，會中提及基隆傳山土石流衝入民宅及瑞芳後火車站積水嚴重，高雄前鎮漁港則有9艘漁船不敵強風大浪斷纜，各地災情多以路樹傾倒居多，造成全台2死2失蹤及123人受傷。劉世芳要求中心各功能分組持續注意各地災情，並提供地方搶救災所需要的協助。

中央氣象署指出，山陀兒颱風今天上午8時位置在高雄的西南方約40公里海面上，近中心最大風速每秒35公尺， 相當於12級風，達中度颱風等級，七級風半徑180公里，十級風半徑50公里，以每小時8轉4公里向北北東轉北進行，颱風暴風圈已進入彰化以南、南投、花東陸 地及澎湖，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、 台東地區及澎湖構成威脅，但颱風強度有持續減弱的趨勢。